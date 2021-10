A paróquia de São Pedro e São Paulo, em Ettelbruck, tem um novo padre que vai trabalhar com a comunidade lusófona no norte do país.

Religião

Novo padre vai trabalhar com comunidade lusófona em Ettelbruck

A paróquia de São Pedro e São Paulo, em Ettelbruck, tem um novo padre que vai trabalhar com a comunidade lusófona no norte do país.

O novo capelão é o brasileiro André Lauer Favoretti, de 37 anos, que trocou o sul de França pelo Luxemburgo no início de setembro. O convite partiu do arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, e André encontrou uma nova realidade no Grão-Ducado.

André Lauer Favoretti conheceu o arcebispo do Luxemburgo em 2014, numa visita de Jean-Claude Hollerich à diocese de Fréjus-Toulon, onde era seminarista.

Numa mensagem, o novo sacerdote apela aos pais para transmitirem a cultura de origem aos filhos e a manter a união familiar e comunitária.

Natural de Espírito Santo, André Lauer viveu nos últimos 12 anos em França, onde foi ordenado sacerdote em 2017. É formado em Geografia. Além do norte do Luxemburgo, a comunidade lusófona conta com o acompanhamento dos padres Sérgio Mendes, na Cidade do Luxemburgo, e Rui Pedro, no Sul.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.