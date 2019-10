Quatro anos depois de "Head Full of Dreams", a banda britânica lança "Everyday Life", um álbum duplo cheio de canções pessoais.

Novo álbum dos Coldplay foi inspirado na relação de Chris Martin com Dakota Johnson

Já se falava que um novo álbum dos Coldplay estava para breve, mas nos últimos dias a banda britânica confirmou oficialmente a notícia com os últimos pormenores.

O que faltava saber era o alinhamento, que foi revelado na quinta-feira, 24 de outubro, nos classificados de um jornal de Gales.

O álbum, que tem lançamento marcado para 22 de novembro, será composto por 16 faixas, cada uma agrupando oito temas: os da primeira parte sob o titulo "Sunrise", e os da segunda incluídos na segunda metade do duplo álbum, chamada "Sunset".

Canções "pessoais" inspiradas no novo amor de Chris Martin

Parte do novo álbum do grupo londrino é inspirado pela relação recente do vocalista, Chris Martin, de 42 anos, com a atriz Dakota Johnson, de 30, que protagonizou os filmes da saga erótica "Cinquenta Sombras de Grey".

O amor do casal está refletido em algumas canções e o músico não o desmente. Segundo cita o The Sun, Chris Martin refere que “há partes do álbum que são extremamente pessoais".

"[São] sobre acontecimentos reais da minha vida, outras sobre coisas que eu ou os meus colegas vemos e outras ainda que são apenas a nossa tentativa de criar empatia com outras pessoas em relação àquilo que elas possam estar a passar”, refere o cantor que foi marido de Gwyneth Paltrow, de quem tem dois filhos.

Duas canções já estão disponíveis para escutaEnquanto "Everyday Life" não chega, já é possível ouvir duas das músicas que fazem parte do seu alinhamento: 'Orphans' e 'Arabesque' - este último conta com a participação do belga Stromae e de Femi Kuti.

Os Coldplay vão tocar a música ao vivo, no próximo dia 2 de novembro, no programa de televisão americano Saturday Night Live, mas a banda disponibilizou uma amostra dos temas, com dois vídeos.





Anúncio mundial num jornal local

Na semana passada os Coldplay fizeram o anúncio oficial deste novo trabalho e escolheram uma forma inusitada para isso: um pequeno anúncio nos classificados de um jornal local.

O grupo liderado revelou os detalhes e a data do seu novo trabalho num pequeno anúncio de um jornal do País de Gales. Nesse anúncio, publicado como outro qualquer, na página dos classificados do "North Wales Daily Post", os Coldplay confirmaram detalhes que já tinham revelado antes, como o facto de o disco se chamar "Everyday Life", ser um registo duplo, dividido em duas partes - a primeira intitulada, "Sunrise" e a segunda, "Sunset" - e a data de lançamento, revelaram, pela primeira vez, as faixas que irão compor.

A opção aparentemente invulgar de uma banda internacional como os Coldplay escolher um jornal local para anunciar ao mundo o seu regresso aos discos tem uma explicação.

É que o guitarrista do coletivo, Jonny Buckland, cresceu na vila de Pantymwyn, também no País de Gales, e chegou a colaborar com o referido jornal."Trabalhei uma vez no [North Wales] Daily Post durante as férias, onde publicava fotografias de casas à venda.

Não era muito bom nisso", escreveu o músico na página de Twitter dos Coldplay, onde, ao longo dos últimos dias, o grupo tem vindo a deixar algumas pistas aos fãs sobre o novo disco.

Cartas, cartazes e muito suspense

Antes do anúncio oficial no jornal galês, o quarteto britânico foi levantando um pouco o véu, com diversas publicações nas suas redes sociais e outras iniciativas fora delas.

No dia 22 de outubro, a um mês da data de edição do disco, os Colplay publicaram a imagem de uma carta aos fãs, no seu Twitter, revelando o nome e a data de lançamento do disco e adiantando que seria um álbum duplo.

A carta foi publicada dias depois de terem sido vistos cartazes do grupo em várias cidades, como São Paulo, no Brasil, onde a banda aparecia ao lado da imagem do filósofo alemão Friedrich Nietzsche.

"Everyday Life", o disco que os Coldplay agora se preparam para lançar, sucede a "A Head Full of Dreams", editado em 2015.

Veja, em baixo, o alinhamento completo do álbum duplo, dividido em duas temáticas:

"Sunrise"

1. Sunrise

2. Church

3. Trouble in Town

4. BrokEn

5. Daddy

6. WOTW / POTP

7. Arabesque

8. When I Need a Friend





"Sunset"

1. Guns

2. Orphans

3. Èko

4. Cry Cry Cry

5. Old Friends

6. ‘-‘

7. Champion of the World

8. Everyday Life





Ana Tomás