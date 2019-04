O remake do filme de animação dos anos 90 é das estreias de cinema mais aguardadas este ano.

Novo filme do "Rei Leão" já tem novo trailer

A Walt Disney lançou esta semana um novo trailer do remake do "Rei Leão". O filme de animação estreia a 19 de julho no grande ecrã e é uma combinação entre animação e imagens reais. O "círculo da vida" está cada vez mais perto de chegar.

Após a estreia, em 1994, a versão de animação tornou-se uma das maiores referências cinematográficas da Disney. Até hoje, a história do pequeno Simba que se torna, por direito, o rei da selva continua a emocionar os fãs. O novo trailer desvenda um pouco mais das imagens do clássico.

O remake, que estreia no próximo verão, conta com a combinação entre efeitos de animação e imagens reais. Todas as cenas foram recriadas, frame por frame, ou seja, a história repete-se mas com uma atmosfera real.

O filme é realizado por Jon Favreau (que assinou produções como o "Homem de Ferro" ou "Livro da Selva") e conta com um elenco de peso nas vozes: Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timon), Chiwetel Ejiofor (Scar), John Oliver (Zazu). James Earl Jones volta a dar voz ao Rei Mufasa, tal como já o tinha feito na versão original de 1994.

Um dos momentos mais aguardados o filme é a cena do reencontro de Simba com Nala em que Beyoncé canta uma nova versão da música de Elton John, "Can you feel the love tonight". O filme dos estúdios Walt Disney surge depois de "Livro da Selva", "A Bela e o Monstro" ou "Dumbo". Os filmes de animação são a grande aposta da produtora, que estreia também em maio o remake de "Aladino".

A primeira vez que os fãs da história puderam desvendar um pouco sobre o novo "Rei Leão" foi no final de 2018. O primeiro trailer foi lançado durante o intervalo da NFL, o tradicional jogo de futebol americano que acontece na noite de Ação de Graças (Thanksgiving), celebrado na última quinta-feira de novembro.

Ana Patrícia Cardoso