O preto, o cinzento e o branco predominam nos corredores, balneários e salas do novo estádio. A FLF pediu à autarquia da capital para remediar a situação. O selecionador de futebol quer ver as cores e símbolos do país no balneário dos leões vermelhos.

Novo estádio

Selecionador. "Não vejo leão vermelho, cores ou símbolos do país no balneário"

Apesar da quantidade de chuva que caiu nos últimos dias no Grão-Ducado, o relvado do novo estádio nacional de futebol e râguebi passou no ensaio geral durante o jogo-teste da noite de quarta-feira.

O jogo à porta fechada, entre duas equipas de formação da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), serviu para testar a nova estrutura antes da inauguração oficial, marcada para 1 de setembro. Nessa altura vai jogar-se o Luxemburgo-Azerbaijão, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de futebol no Catar, em 2022.

No final do jogo de ontem, a Rádio Latina ouviu o selecionador nacional de futebol. Luc Holtz gostou do que viu, mas deixou uma crítica: faltam os símbolos e as cores do Luxemburgo no balneário e nos corredores.

Em resposta a esta crítica, o presidente da FLF disse que pediu à autarquia da cidade do Luxemburgo, responsável pelas obras, para trocar o cinzento e preto por outras cores ou pelo leão vermelho. Mas, Paul Philippe mostrou-se, no geral, satisfeito com o estado do relvado.

O novo estádio vai ser inaugurado no dia 1 de setembro e tem capacidade para acolher mais de 9.000 adeptos. A obra custou 76 milhões de euros, dos quais 40 milhões foram financiados pelo Estado e 36 milhões pela autarquia da Cidade do Luxemburgo.



Veja aqui algumas imagens do jogo da noite passada:

