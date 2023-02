Na primeira entrevista enquanto embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu falou aos microfones da Rádio Latina sobre a importância do recenseamento eleitoral, o aumento das exportações de Portugal para o Grão-Ducado e a guerra na Europa.

Radio Latina 2 min.

Pedro de Sousa Abreu

Novo embaixador de Portugal recebido com “simpatia e gentileza” pelo Grão-Duque

Pedro de Sousa Abreu nasceu em Lisboa, tem 58 anos, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e iniciou a carreira diplomática em 1992.

O novo embaixador de Portugal no Luxemburgo começou a sua missão com uma boa receção no Grão-Ducado. Diz ter sido bem acolhido pelas autoridades do país, a começar pelo Grão-Duque Henri.

Pedro de Sousa Abreu começou a sua carreira diplomática na representação portuguesa junto da NATO.

Pedro de Sousa Abreu está a conhecer o Luxemburgo e diz que as primeiras impressões são "muito favoráveis". Sobre as relações entre os dois países, refere que são excelentes, mas que podem melhorar.

Exportações de Portugal para o Luxemburgo aumentaram 15% em 2022

No setor económico, Pedro de Sousa Abreu revelou que as exportações de Portugal com destino ao Luxemburgo aumentaram 15% no espaço de um ano.

O novo diplomata refere que este aumento poderá estar ligado à missão económica que o Grão-Ducado efetuou a Portugal em maio do ano passado.

Embaixador diz estar disponível para ouvir e transmitir os anseios da comunidade às autoridades de Portugal e do Luxemburgo.

Entre as suas prioridades para esta missão, Pedro de Sousa Abreu diz que vai ter uma atenção especial para colaborações nos domínios das tecnologias de ponta e produção de hidrogénio. Mas também realça que há margem para melhorar o investimento direto do Luxemburgo em Portugal.

Eleições comunais. “Não deixem passar esta oportunidade”

O novo embaixador de Portugal no Luxemburgo começa a sua missão a poucos meses das eleições comunais, marcadas para 11 de junho. Confrontado com os cerca de 15% de potenciais eleitores portugueses inscritos para participar nas eleições, Pedro de Sousa Abreu lembra que as autarquias tomam várias decisões que influenciam a vida quotidiana das pessoas e apela aos portugueses para se inscreverem para votar.

O chefe da diplomacia portuguesa no Grão-Ducado apela ao recenseamento eleitoral dos portugueses com vista às Comunais de junho.

As eleições comunais de 11 de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo sem discriminação em termos de participação para votantes, depois da abolição da cláusula de residência de cinco anos para os estrangeiros.

As inscrições nos cadernos eleitorais terminam no dia 17 de abril, ou seja, 55 dias antes das eleições. As pessoas podem inscrever-se presencialmente na sua comuna, online via MyGuichet.lu ou ainda neste fim de semana, no Festival das Migrações.

Embaixador disponível para ouvir comunidade

Questionado sobre a sua postura em relação à comunidade, o diplomata disse que vai estar disponível para ouvir e transmitir os anseios da comunidade às autoridades de Portugal e do Luxemburgo.

É tempo de reconciliação na Ucrânia

Pedro de Sousa Abreu começou a sua carreira diplomática na representação portuguesa junto da NATO e abordou ainda a atual guerra na Ucrânia.

O chefe da diplomacia portuguesa no Grão-Ducado defende que é tempo de entrar na fase de reconciliação, mas que, para isso, é preciso haver boa vontade para pôr fim a esta guerra trágica e inútil.

Pedro de Sousa Abreu é o novo embaixador de Portugal no Luxemburgo. Nasceu em Lisboa, tem 58 anos, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e começou a carreira diplomática em 1992.

Oiça aqui, a entrevista na íntegra.

Artigo: Henrique de Burgo | Fotos: Chris Karaba e Casa do Grão-Duque