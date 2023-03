A nova ‘lei covid’ foi o tema em debate no Linha Aberta desta semana. Falámos sobre o fim do isolamento, da máscara e da vacina contra o coronavírus.

Radio Latina 2 min.

Linha Aberta

Nova ‘lei covid’ entra em vigor este sábado

A nova ‘lei covid’ foi o tema em debate no Linha Aberta desta semana. Falámos sobre o fim do isolamento, da máscara e da vacina contra o coronavírus.

É um ponto de viragem no que toca à legislação criada no âmbito da pandemia da covid-19. A nova lei sobre a matéria começa a ser aplicada este sábado, pondo fim às principais restrições de luta contra o coronavírus que ainda estavam em vigor.



O texto estipula o fim do isolamento dos infetados com covid-19 e o fim do uso obrigatório da máscara nos locais onde ainda era exigida (lares de idosos e hospitais).

Num debate sobre o assunto, no Linha Aberta, o programa de opinião pública da Rádio Latina, os ouvintes comentaram as novidades. Vítor Lourenço saudou o fim do isolamento.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Sobre a máscara, Silvina Lisboa defende que a escolha de usar ou não a proteção facial deve caber a cada um.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Outro dos assuntos abordados foi a vacina contra a covid-19, já que as poucas regras relacionadas com a pandemia que vão continuar em vigor até ao fim do ano prendem-se, precisamente, com a vacinação. A lei continua a estabelecer uma base legal para que a vacina possa, por exemplo, ser administrada nas farmácias. Vários participantes no Linha Aberta falaram sobre os efeitos secundários que sentiram depois de serem inoculados. Luís Ramos diz que foi defensor da vacina, mas, se voltasse atrás, não a tomaria.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Fim da reserva sanitária e do rastreio de contactos

Além do isolamento e da máscara, a lei que este sábado entra em vigor estipula também a abolição da reserva sanitária e das condições específicas que, nos últimos anos, permitiram o recrutamento extraordinário de profissionais de saúde e o rastreio de contactos (contact tracing) deixa de ser realizado de forma sistemática.

Fim do isolamento. O que fazer se testar positivo? O isolamento deixa de ser uma obrigação legal, passando a ser uma recomendação.

Além disso hospitais, infraestruturas para alojamento, serviços de prestação de cuidados e organizadores de viagens em meios de transporte coletivos deixam de ter de elaborar os relatórios sobre a covid-19. Dada a situação epidemiológica, “este acompanhamento […] já não faz sentido”, pode ler-se no projeto de lei, que acrescenta que o número de infeções detetadas diariamente em testes de laboratório continuará a ser tido em conta. “Estes dados são transferidos eletrónica e automaticamente à Direção da Saúde no âmbito da lei sobre a sinalização obrigatória de algumas doenças”, lê-se.

Todas estas regras saem de cena no final deste mês. Mas, até ao final do ano, continuarão ainda em vigor algumas regras relacionadas com a vacinação e os certificados de vacinação. Por exemplo, as farmácias continuar a ter autorização ara administrar a vacina a pessoas a com mais de 16 anos.

Artigo: Diana Alves | Foto: Sebastian Kahnert/dpa