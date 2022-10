A ameaça da fome em Cabo Verde volta a pairar, com o Governo a declarar, recentemente, situação de emergência social e económica, como efeito das atuais crises pandémica e da guerra na Ucrânia.

Edna Marta

Nova embaixadora espera mais ajudas para suprir crise socioeconómica em Cabo Verde

O Luxemburgo foi um dos primeiros países a intervir, há poucos dias, com três milhões de euros para garantir uma refeição quente às crianças do ensino pré-escolar ao ensino secundário.



A nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, Edna Marta, disse ao programa Morabeza, da Rádio Latina, que uma das suas missões no Grão-Ducado passa por conseguir mais ajudas para a população do arquipélago. Além do Governo, vai também trabalhar com igrejas, ONG, empresas e comunidade.

Outra das prioridades de Edna Marta é a diplomacia política, para reforçar a visibilidade do país junto das autoridades luxemburguesas.

A nova diplomata disse ainda ao Programa Morabeza que pretende levar mais investimento económico e empresarial para Cabo Verde.

Questionada sobre o que a comunidade pode esperar de si, Edna Marta promete uma relação de amizade e diálogo.

Edna Marta é a nova embaixadora de Cabo Verde no Grão-Ducado e vai ter, pela primeira vez, um segundo diplomata na embaixada, o conselheiro Jorge Nobre.

Henrique de Burgo

