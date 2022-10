Nova embaixadora de Cabo Verde apresentou cartas credenciais ao Grão-Duque

Na primeira hora do programa Morabeza de 9 de outubro de 2022, demos destaque à programação da 'Festa dos Imigrantes' e da 'Semana contra as discriminações', da OGBL. A Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo e a OGBL vão assinar uma parceria. Depois estivemos à conversa com a artista plástica Bia Morais, que vai organizar uma exposição em Sandweiler e será homenageada na Suíça, no próximo dia 29 de outubro.