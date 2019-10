Na Brigada da Manhã temos prémios arrepiantes!

Noite de Halloween no Kinepolis de Belval

Na Brigada da Manhã temos prémios arrepiantes!

Ganhe entradas duplas para autênticas maratonas de terror no cinema Kinepolis de Belval. Quinta-feira, dia 31 de outubro, coloque todas as emoções à prova!



Durante a emissão da "Brigada da Manhã", entre as 6:00 e as 10:00, será partilhado neste artigo um código de acesso. Só tem que o decorar, esperar pelo sinal e ligar para o 1363 para deixar em direto esse mesmo código. Hoje, nem os gatos pretos o detêm!



// Código secreto: vampiro //



Agora, basta esperar pela indicação da Brigada da Manhã.

Consulte o programa completo aqui: https://kinepolis.lu/fr/content/halloween-night