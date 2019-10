Noémia viveu no Reino Unido, durante dois anos, onde trabalhou com doentes com demência.

Noémia Costa. Atriz forçada a emigrar por falta de trabalho em Portugal

Na próxima segunda-feira, 28, estreia uma nova novela da SIC, "Terra Brava". O novo projeto marca o regresso de Noémia Costa à ficção portuguesa.

A atriz, de 55 anos, volta à televisão após um interregno de dois anos em que não recebeu quais convites na área. O último trabalho em que participou foi a série "Bem-Vindos a Beirais", da RTP.

A própria revelou, durante a conferência de imprensa da apresentação da novela, que foi obrigada a emigrar por falta de oportunidades. Em poucas palavras, resumiu a experiência. «Eu vivo sozinha e tenho de me fazer à vida».

E foi isso mesmo que aconteceu. «Estive a trabalhar em saúde e, neste momento, além de atriz, sou formada em assistência em cuidados de saúde. Tirei este curso porque achei que tinha acabado a minha carreira de atriz».

Como a própria escreveu no seu perfil do Instagram, em outubro de 2018, «Algumas vezes na vida a única coisa de que precisamos é de alguns segundos de otimismo e de uma coragem insana para correr atrás daquilo que sonhamos.»

O novo trabalho, no Reino Unido, trouxe-lhe uma perspetiva diferente sobre as coisas. «Trabalhei com alta demência, o que foi bastante cruel mas preparou-me obviamente mais para a vida. Aprendi a relativizar muito mais as coisas.»

O telefonema que a trouxe de volta

Durante um turno de 15 horas, Noémia recebeu a chamada de um colega, o também ator e coordenador do projeto, Adriano Luz.

«Ele sabia que eu estava há dois anos fora do país e, não sendo um colega com uma amizade muito próxima, esteve sempre presente. É incrível quando a ajuda vem das pessoas de quem menos se espera», confessa.

O convite pareceu-lhe irrecusável. «Disse-me: 'Miúda, apanha o avião e vem para casa. A personagem é muito boa».

Prazeres - que também é o nome da sua mãe - é uma «uma mulher religiosa, de valores, muito rica a nível de sentimentos e para quem a família é tudo», define a atriz.

