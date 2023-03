São os novos dados do Statec sobre a igualdade salarial.

Dia Internacional da Mulher

No Grão-Ducado, as mulheres ganham mais do que os homens?

São os novos dados do Statec sobre a igualdade salarial.

É inédito mas muito relativo. O Luxemburgo atingiu a igualdade salarial entre mulheres e homens num dos indicadores da União Europeia (UE). As mulheres passaram a ganhar tanto ou mais do que os homens, em média por hora de trabalho prestado. Mas é preciso relativizar já que o estudo em questão não compara os ordenados pelo mesmo trabalho efetuado e que na realidade os homens continuam ter vencimentos anuais superiores ao das mulheres.



O indicador Gender Pay Gap (GPG) calcula a diferença salarial entre homens e mulheres e dados referentes a 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) à margem deste Dia Internacional das Mulheres, mostram que o Luxemburgo é o único país da UE onde essa diferença é a favor das mulheres.

O GPG revela que o salário médio por hora das mulheres é superior ao dos homens no Grão-Ducado, sendo que os salários dos funcionários públicos não são tidos em conta. As estatísticas dizem que as mulheres ganharam mais 0,2% do que os homens, em 2021, mas em média e por hora. O Statec estima que essa percentagem tenha subido para 0,4% no ano passado. Note-se que em 2006, o salário médio por hora das mulheres era 11% inferior ao dos homens.

No conjunto da UE, os homens ganham mais 13% do que as mulheres. Neste indicador, o Luxemburgo surge então como o primeiro país da UE em que a igualdade salarial é atingida. Mas só que há muitas ‘mas’. Já que tal como sublinha o Statec, este indicador baseia-se na remuneração por hora. Quer isto dizer que se olharmos para os rendimentos anuais, os homens continuam a ganhar mais do que as mulheres.

Este estudo também não compara os ordenados por ‘trabalho igual’. O trabalho a tempo parcial também não é tido em conta. Razões de sobra para o Statec concluir afinal que os homens continuam a ganhar mais do que as mulheres quando comparado o vencimento anual.

