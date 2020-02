Para celebrar este dia, a equipa da Latina sai do estúdio e vai ao encontro dos seus ouvintes. Esta quinta-feira, a emissão vai ser em Differdange, das 06h às 20h. Há prémios para oferecer e muito mais.

No Dia Mundial da Rádio a Latina vai estar ainda mais perto de si

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial da Rádio e, para assinalar a data, a Latina preparou uma emissão especial, que a vai aproximar ainda mais dos seus ouvintes.

Vamos estar em frente ao Centro Comercial Opkorn, em Differdange, das 06h às 20h, com prémios para oferecer, mas não só.

Ao longo do dia serão transmitidas mensagens sobre o Dia Mundial da Radio, de artistas do Luxemburgo, como Maya Likembe & Combo, Jonathan Portland, a banda de pop, folk e country Zero Point Five e Andrea Galetti do projeto A-Drew.

Também as equipas de outras nacionalidades que fazem parte da programação da Latina vão deixar o seu testemunho, assim como rádios que emitem em português, um pouco por todo o mundo.

Sob o tema da diversidade

O Dia Mundial da Rádio é uma iniciativa da UNESCO, que para 2020 escolheu como temática principal a diversidade.

O objetivo da escolha é sensibilizar os meios para o pluralismo, encorajar a representatividade nas redações de questões que sejam interessantes e relevantes para todos os grupos da sociedade e promover a variedade de conteúdos editoriais e tipos de programas.

Para a UNESCO, a rádio deverá ser o espelho dessa diversidade, refletindo os diferentes interesses da sua audiência. Princípios que fazem parte do ADN da Latina e que estão espelhados não só na sua programação diária, mas também nos artistas e iniciativas que acompanha e promove.

Além disso, a Latina é a casa de vários programas feitos por equipas de diferentes nacionalidades, como o Cafe Correto (equipa italiana), Despertar (equipa espanhola), Morabeza (equipa cabo-verdiana) e Atitude Tropical (equipa brasileira), que estarão representadas na emissão especial desta quinta-feira, com mensagens dedicadas ao Dia Mundial da Rádio.

A diversidade reflete-se ainda na emissão em língua portuguesa, pelo mundo, e que será parte desta iniciativa da Rádio Latina.

A Rádio Calheta, Santana e JM, da Madeira (Portugal), a Rádio Jubilar (São Tomé & Príncipe), a Rádio Morabezza, da Ilha de São Vicente (Cabo-Verde) e a Chin Radio, de Toronto (Canadá) juntam-se à emissão especial da Latina, através do testemunho dos seus representantes.

Segundo a UNESCO, a rádio continua a ser o meio de comunicação social mais globalmente consumido pelas pessoas, chegando às comunidades mais dispersas, que outros meios não conseguem alcançar. Por isso, salienta o organismo da ONU, a rádio "pode mudar a experiência de diversidade da sociedade e impor-se como um palco para todas as vozes se fazerem ouvir, serem representadas e ouvidas."