Atualidade em síntese 17 FEV 2023

"No Luxemburgo temos portugueses a voltarem para o seu país, e nós não gostamos disso"

Seja no Luxemburgo ou em Portugal, Nicolas Schmit refere que o problema europeu é a falta de mão-de-obra em áreas em que pessoas já não querem trabalhar.

O comissário Europeu Nicolas Schmit defendeu esta quinta-feira que não há números que indiquem que a imigração na União Europeia provoque o aumento do desemprego. Pelo contrário, o comissário responsável pela pasta do Emprego e Direitos Sociais lembra que há falta de mão-de-obra em certos setores.

De passagem pelo Parlamento português, Schmit respondeu ao partido Chega que há um "desespero para encontrar trabalhadores para certos setores", dando o exemplo do Grão-Ducado.

"No Luxemburgo temos portugueses a voltarem para o seu país, e nós não gostamos disso, porque também temos falta de mão-de-obra, e é mais difícil para o Luxemburgo atrair portugueses", disse o político luxemburguês, citado pela agência Lusa.

Seja no Luxemburgo ou em Portugal, Nicolas Schmit refere que o problema europeu é a falta de mão-de-obra em áreas em que pessoas já não querem trabalhar. Como solução, o comissário defende uma política legal de imigração para compensar a escassez de mão-de-obra nos setores mais com mais necessidade.

Félix Braz decidiu recorrer da decisão do tribunal

O antigo ministro da Justiça, Félix Braz, decidiu recorrer da decisão do tribunal, relativamente a dois julgamentos comunicados a 10 de fevereiro.

No primeiro, o tribunal deu razão ao Governo no processo do despedimento de Félix Braz. O antigo ministro da Justiça recorreu aos tribunais para tentar anular a demissão do cargo de ministro, após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019. O político do Déi Gréng (Os Verdes, em português) queria que a demissão – decidida pelo Governo enquanto estava hospitalizado – fosse anulada, uma vez que, na sua opinião, ocorreu de forma “forçada e involuntária”. No entanto, o tribunal não lhe deu razão.

Félix Braz sofreu um ataque cardíaco no dia 22 de agosto de 2019, quando passava férias na Bélgica. Um mês depois, a 25 de setembro, foi anunciada uma remodelação do Governo e o Grão-Duque Henri assinou no mês de outubro de 2019 um decreto que acordava a "demissão honrosa" do então ministro da Justiça. Félix Braz não concordou com o despedimento, mas para o juiz a decisão de Xavier Bettel não pode ser anulada. Um julgamento ao qual o antigo ministro vai recorrer.

O ex-ministro lusodescendente decidiu ainda recorrer da decisão contra o Centro do Pessoal do Estado. Ao contrário do que alega a defesa de Félix Braz, o tribunal não considerou que a indemnização atribuída é “discriminatória e não corresponde ao estipulado pela lei”.

Abusos na igreja. Uma das 4.800 vítimas vive no Luxemburgo

Vive no Luxemburgo uma das cerca de 4.800 vítimas de abusos sexuais na igreja católica portuguesa. Contactada pela Rádio Latina, Ana Nunes de Almeida, da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja em Portugal, adiantou que um dos casos reportados diz respeito a “uma pessoa portuguesa a viver no Luxemburgo”. Leia aqui o artigo na íntegra.



Número de fiéis cai a pique. Espiritualidades alternativas ganham adeptos

Seja catolicismo ou outras religiões consideradas tradicionais, o número de pessoas que se dizem religiosas caiu a pique nos últimos anos.

Segundo um novo estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), essa taxa passou de 75% para 48%, entre 2008 e 2021. Por outro lado, a proporção de pessoais ateias e sem religião aumentou, uma tendência acompanhada por um crescimento das chamadas espiritualidades alternativas.

O estudo mostra que também a importância da religião sofreu uma quebra, baixando de 42%, em 2008, para 24%, em 2021.

Outras das conclusões são que mais de 40% das pessoas acreditam num espírito ou força superior, 15% num deus pessoal e mais de 20% declaram-se ateias.

O Statec frisa, no entanto, que estes resultados não são fruto de sondagens oficiais. Provêm de dados sobre rituais como batismos e casamentos religiosos.

Incêndio em Kayl. Duas famílias ainda sem casa, incluindo a que perdeu um filho

Três meses após o incêndio num prédio de apartamentos em Kayl, no qual um menino de seis anos perdeu a vida, duas das famílias que ficaram desalojadas continuam sem casa. Uma delas é a família da criança.

De acordo com uma notícia avançada pela RTL, a família do menino foi ontem ver um apartamento em Esch-sur-Alzette, mas para já continua sem novo teto definitivo. Trata-se dos pais e dos dois filhos de 12 e sete anos de idade. A outra família que também continua à procura de casa é composta por cinco pessoas.

Segundo o responsável do Gabinete Social de Kayl-Tétange, citado pelo canal luxemburguês, é “incompreensível” que, três meses depois, o Ministério Público não tenha ainda finalizado o relatório do inquérito.

Casos de covid-19 e de gripe continuam a aumentar no Luxemburgo

Os casos de covid-19 continuam a aumentar no Luxemburgo, pela terceira semana consecutiva, mas de forma menos acentuada.

Segundo o relatório semanal, entre 6 e 12 de fevereiro, o número de pessoas com teste positivo à covid-19 aumentou 8,7%, para 908 casos.

Em metade dos casos (50%) trata-se de reinfeções. Pessoas que já tiveram “covid” e que voltaram a contrair o vírus no espaço de 90 dias.

A pandemia continua a matar. O Luxemburgo lamenta mais dois óbitos associados à covid-19, com uma idade média de 86 anos.

Relativamente à vacinação, a taxa mantém-se nos 79% da população elegível.

Também os casos de gripe sazonal aumentaram na semana passada, com o Ministério da Saúde a registar 237 casos. Na semana anterior tinham sido 211, o que representa um aumento de 12,3%.

Ettelbruck. Rehaklinik organiza sessão de informação para familiares de pacientes com covid longa

As pessoas abrangidas por uma doença crónica não são geralmente as únicas a sofrer. A vida dos familiares e dos amigos próximos também é impactada.

Com o objetivo de implicar mais os familiares dos pacientes atingidos pela síndrome da covid longa e de dar voz ao seu sofrimento, a equipa de consulta especializada na covid longa da clínica de reabilitação Rehaklinik de Ettelbruck organiza reuniões de informação sobre esta patologia.

As primeiras sessões vão decorrer no dia 20 de fevereiro, em luxemburguês, e a 6 de março, em francês, entre as 17:30 e as 19:00. As sessões vão ter lugar no centro de psicoterapia, em Ettelbruck. As inscrições fazem-se por telefone (26 82 29 04).

Um estudo do Instituto de Saúde do Luxemburgo conclui que a "covid longa" não é uma única doença, mas uma condição que pode assumir várias formas com diferentes sintomas e potenciais tratamentos.

A perda do paladar e do olfato parecem caracterizar um tipo de covid longa, enquanto outro tipo poderá ser descrito por sintomas gastrointestinais, incluindo náuseas, diarreia, queimaduras de estômago e dores abdominais, segundo o Instituto Luxemburguês de Saúde.

Milhares de pessoas esperadas este fim-de-semana na “Cavalcade de Diekirch”

A cidade do nortenha de Diekirch é palco este domingo do corso carnavalesco mais antigo e mais popular do país. A famosa “Cavalcade arranca às 14:30. A primeira edição remonta a 1870. Este ano, celebra-se a 55a edição.

Em números, o evento traduz-se em cerca de dez meses de preparativos, 30 mil visitantes, dois quilómetros de percurso e cerca de 1.800 participantes.

Cinco toneladas de guloseimas, rebuçados, chocolates, pacotes de batatas fritas e os mais diversos “gadgets” vão ser distribuídos no domingo aos visitantes. Além disso, serão ainda ser oferecidos 3.500 “bolinhos de carnaval”.

O bilhete para assistir ao corso custa cinco euros em pré-venda e sete euros, no domingo, no local.

Operação Carnaval. “Se beber não conduza e recorra aos transportes”, pede a polícia

Operação Carnaval nas estradas luxemburguesas. Ao longo dos próximos dias a polícia vai estar mais presente no terreno, sobretudo durante os principais eventos de Carnaval.

Numa nota divulgada no seu site, a polícia grã-ducal avisa que as fiscalizações serão centradas na condução sob efeito de álcool e no excesso de velocidade.

A condução sob o efeito do álcool pode dar multas, levar à perda de pontos na carta ou até mesmo a penas de prisão, dependendo da taxa de álcool detetado no sangue. Leia aqui o artigo na íntegra.

Voto nominal entre os aspetos que mais ‘surpreendem’ nas formações do CEFIS

Desde o final do ano passado que o Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS) organiza formações sobre o sistema eleitoral luxemburguês. Concluída a formação, os participantes recebem um diploma de “multiplicador”, passando a estar devidamente informados sobre as eleições e prontos a passar a palavra sobre o recenseamento e o voto.

A existência de dois sistemas de eleição, que dependem do número de habitantes das comunas, e o voto nominal (‘panachage’, em francês) são os aspetos do processo legislativo que mais ‘surpreendem’ quem segue as formações do CEFIS. Leia aqui o artigo na íntegra e oiça as declarações.

Princesa Herdeira Stéphanie celebra 39° aniversário

A Princesa Herdeira Stéphanie celebra este sábado 39 anos.

A também Condessa Stéphanie de Lannoy nasceu em Renaix, na Bélgica no dia 18 de fevereiro de 1984.

Em 20 de outubro de 2012 Stéphanie casou-se com o Grão-Duque Herdeiro e a 10 de maio de 2020 tiveram o seu primeiro filho, o Príncipe Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

O casal grão-ducal herdeiro vai ter um segundo filho, com o nascimento previsto para o mês de abril.

Funeral da princesa Marie-Gabrielle de Luxemburgo será no sábado

O funeral da princesa Marie-Gabrielle de Luxemburgo vai ser realizado este sábado, às 11h.

A cerimónia será no castelo da família do marido, o conde Knud de Holstein-Ledreborg, perto de Copenhaga, na Dinamarca. Marie-Gabrielle de Luxemburgo, tia e madrinha do atual Grão-Duque Henri, morreu na sexta-feira aos 97 anos e era irmã do Grão-Duque Jean e filha da Grã-Duquesa Charlotte.

Espanha aprova a primeira "licença menstrual" na Europa

“Um dia histórico para o progresso feminista". O Parlamento espanhol adotou a lei que aprova uma "licença menstrual" para as mulheres que sofrem com a menstruação, devido a doenças como por exemplo a endometriose.

Para a ministra da Igualdade, Irene Montero, trata-se de um dia histórico em Espanha, no Twitter, que se torna assim o primeiro país da Europa e um dos poucos no mundo a integrar esta medida na lei. Está em vigor também no Japão, Indonésia e Zâmbia.

Futebol. Líder Hesperange com deslocação difícil ao Racing

O Hesperange, líder da Liga BGL de futebol, tem este domingo (às 16h) uma deslocação complicada ao terreno do Racing Luxemburgo, quarto classificado.

Este será o jogo em destaque da 17a jornada, que arranca às 18h de sábado, com o embate entre o Mondercange e o Wiltz.

As restantes partidas jogam-se no domingo, com o Niederkorn - Käerjeng, às 15h, e os restantes jogos às 16h.

Entre eles, teremos Jeunesse - Rosport, Hostert - F91 Dudelange, Strassen - Mondorf, Titus Pétange - Differdange e Etzella - Fola.

O Hesperange lidera o campeonato com 44 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 42. O Fola é último, com 10 pontos.

