Netflix apaga cena de suicídio da série "13 Reasons Why"

O momento faz parte do último capítulo da primeira temporada.

Com quase três minutos, a sequência em que Hannah, a personagem principal, corta os pulsos numa banheira já não está disponível na plataforma de streaming.

Mais de dois anos depois do final da primeira temporada, a Netflix cedeu à controvérsia gerada pela cena - que chegou a ser apontada como um "tutorial para o suicídio" para os jovens - e decidiu editá-la.

Na nova versão, a adolescente olha-se no espelho e, em seguida, os pais encontram-na sem vida. Toda a ação de "13 Reasons Why" gira em torno de Hannah que, em cada um dos 13 episódios da temporada de estreia, apontou uma pessoa e uma razão para se ter suicidado.

No Twitter, a Netflix explicou a razão para a reedição. “Ouvimos de muitos adolescentes que a série '13 Reasons Why' os encorajou a começar conversas sobre temas difíceis como depressão e suicídio. Enquanto nos preparamos para lançar a terceira temporada no final deste verão, ouvimos o debate ao redor da série. Seguindo conselho de especialistas médicos, incluindo a Dra. Christine Moutier, chefe médica na American Foundation for Suicide Prevention, decidimos com o criador Brian Yorkey e os produtores para editar a cena em que Hannah tira sua própria vida na primeira temporada”.

No mês de estreia de "13 Reasons Why", em abril 2017, o número de rapazes entre os 10 e 17 anos que decidiu colocar termo à vida cresceu 30 por cento, nos EUA. Os investigadores que analisaram os dados sobre o suicídio de jovens garantem que não podem estabelecer uma relação direta entre a série e as mortes. No entanto, este foi considerado o maior aumento dos cinco anos anteriores.

A produção está a terminar as gravações da terceira temporada mas a plataforma de streaming não divulgou detalhes sobre o guião. O elenco conta com Dylan Minette, Brandon Flynn, Alisha Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Anne Winters, Miles Heizer, Devin Druid e Ross Butler. Katherine Langford, que interpretou Hannah, não vai regressar. A estreia está marcada para o final do verão.