Kizomba, salsa e bachata vão dar o tom o evento de dança Unified Dance Festival, que começa amanhã no Luxemburgo.

Neste Halloween abane o esqueleto ao som da kizomba

É já amanhã que os fãs do Halloween, ou da Noite das Bruxas, como também é conhecida essa data, dão largas à imaginação e se mascaram numa versão assustadora e invernosa dos tradicionais fatos carnavalescos, com que se celebra o entrudo.

Mas nem só de fantasmas, monstros, bruxas em vassouras ou abóboras recortadas recortadas vivem estes dias. Há programas alternativos, para o fim de semana prolongado que se avizinha, com propostas mais quentes, luminosas e...desmaracaradas, que prometem pôr o corpo a mexer e transportar a mente para os cenários paradisíacos das Caraíbas e de África.

Entre quinta-feira, 31 de outubro, e segunda-feira, 4 de novembro, o Luxemburgo recebe o Unified Dance Festival, um grande festival de kizomba que vai juntar também os ritmos da salsa e da sensual bachata, da República Dominicana, reunindo os melhores dançarinos de cada área, artistas e DJs.

Tudo sob o mesmo teto: o Lux Expo - The Box, em Kirchberg.

O lisboeta Pingusso é um dos DJs que vai levar as batidas da kizomba para a pista de dança e o "padrinho" das horas reservadas ao ritmo angolano no festival, que ficará ainda cargo do DJ holandês de origem cabo-verdiana Stefanio Lima e do DJ francês Madissa.

Esta sonoridade servirá de base à dança de bailarinos como Azzedine e dos pares Curtis e Carola, Saber e Madjouline e Fabricio e Josy.

Para as outras duas modalidades, salsa e bachata, que ao longo destes dias se unem à kizomba, a programação é semelhante. Haverá DJs, artistas e bailarinos específicos para cada uma delas e que estão anunciados no site da organização do evento.

Aprender com os melhores Os bailarinos serão os professores de muitos dos workshops que se oferecem como um dos pontos altos do programa festival. As aulas decorrem entre sexta-feira e domingo e obrigam a registo e inscrição prévia. Estão distribuídas por ritmo e vários níveis de aprendizagem, do mais básico ao avançado, e têm a duração de 55 minutos. Os workhops têm início às 12h e terminam às 19h55, de cada dia, que termina sempre com um espetáculo e uma festa.

Festa de boas-vindas hoje às 22 h



E é, precisamente, com uma festa de boas-vindas que o evento arranca esta quinta-feira, no hotel Double Tree Hilton.

A festa começa às 22h e só termina às 5h de sexta-feira. O registo, no primeiro dia, pode ser feito a partir das 21h, e na sexta-feira, das 12h às 20h30, e nos restantes dias das 11h30 às 20h30.

O festival termina como começa, com uma festa de arromba que tem início na noite de domingo e dura até ao nascer do dia de segunda-feira.

Preço dos bilhetes Os preços dos bilhetes variam entre os 30€, para os ingressos diários de acesso a workshops e festas, e os 238, 25€, o valor do passe de casal, para todos os dias do evento. Para consultar todas as informações clique aqui.

Ana Tomás

