Nesta biblioteca as crianças podem fazer barulho e há livros em português

As famílias podem ler em voz alta, as crianças podem exprimir-se à vontade e os pais podem tomar um café. É uma biblioteca multilingue, com 7.000 livros em 36 línguas.

No Luxemburgo existe uma biblioteca multilingue onde as crianças podem fazer barulho e os pais podem tomar um café. Fica em Gasperich, na capital, e é da associação Il était une fois (era uma vez, em português).



As estantes estão preenchidas com cerca de 7.000 livros infantis em 36 idiomas, incluindo o português. Na língua de Camões, há cerca de 400 exemplares que, através de um cartão de leitor, que custa 30 euros, podem ser requisitados. Há livros de autores e ilustradores portugueses e também as versões traduzidas de grandes nomes internacionais.

Ouvido pela Rádio Latina, Éric Georges, tesoureiro da Il était une fois, salientou que esta não é uma biblioteca qualquer.

A biblioteca multilingue de Gasperich propõe também ateliês de leitura interativos, ao sábado, numa dezena de línguas, incluindo português, alemão, francês, luxemburguês e inglês. Há sempre a leitura de um livro e atividades em torno do tema, como pintura, dança ou trabalhos manuais.

Os ateliês são gratuitos, mas os interessados devem inscrever-se previamente, por telefone (26 19 68 78 / 621 356 429) ou e-mail (info@iletaitunefois.lu), indicando o nome e idade da criança.

Éric Georges sublinha, no entanto, que a biblioteca não é uma creche. Os pais têm de estar presentes, o que, segundo diz, resulta num “momento de partilha”.

O responsável destaca a “troca intercultural” entre as famílias.

Livros em português. Do “Rato do campo e rato da cidade” ao “Cuquedo”

Em português, são exatamente 380 os livros disponíveis na biblioteca Il était une fois. Há edições mais antigas, como “Lendas do mar”, de José Jorge Letria, e “Rato do campo e rato da cidade e João Grão de Milho”, de Alice Vieira, ou histórias recentes como o “Cuquedo”, de Clara Cunha, e “Como é que uma galinha”, de Isabel Minhós Soares.

Mas há também clássicos internacionais como “Onde está o Wally?”, do britânico Martin Handfort, e “A filha do Grufalão”, de Julia Donaldson e Axel Scheffler, traduzidos para língua portuguesa.

Para as famílias interessadas nas línguas oficiais do Grão-Ducado, há mais de 2.000 livros em francês, 700 em alemão e 360 em luxemburguês.

A biblioteca está aberta todos os dias da semana, das 16h às 18h (à quarta fecha às 19h). Ao sábado abre às 14h. Os títulos dos livros que podem ser requisitados estão disponíveis online, em iletaitunefois.lu.

Artigo: Diana Alves | Foto: Uli Deck/dpa/dpa-tmn