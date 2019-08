Consegue adivinhar qual é?

Nem tudo é animação. Há uma imagem real no novo "Rei Leão"

Consegue adivinhar qual é?

Foi o próprio realizador quem revelou o "segredo". Jon Favreau publicou uma fotografia no perfil do Instagram em que revela que foi usada uma fotografia no novo filme "live-action" do "Rei Leão".

O pôr do sol foi captado em África e surge na sequência de início, quando se ouve a música "Ciclo da Vida". Favreau garante que usou a imagem para pregar uma partida ao público e para ver se alguém notava a diferença.

Na publicação escreveu: “esta é a única cena real no "Rei Leão". Há 1.490 cenas renderizadas criadas por animadores e artistas de efeitos visuais. Eu incluí a única imagem que nós realmente fotografamos em África para ver se alguém se aperceberia. É a primeira cena do filme que começa o Circle of Life”.

O remake do clássico já se tornou um caso sério de sucesso. Em pouco mais de duas semanas nas salas de cinema, é o 13º filme mais visto desde 2004, arrecadando 900 milhões de euros em todo o mundo. Em Portugal, é o filme mais visto do ano, com 706 mil espetadores e 4 milhões de receita.