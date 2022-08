A autarquia garante que se trata de um "ligeiro aumento", que acontece num contexto de subida global dos preços dos combustíveis e das matérias primas.

Nem a Schueberfouer escapa ao aumento dos preços

A autarquia garante que se trata de um "ligeiro aumento", que acontece num contexto de subida global dos preços dos combustíveis e das matérias primas.

Schueberfouer mais cara este ano. Os preços das atrações e dos restaurantes da feira popular não duplicaram, mas os visitantes vão notar um “ligeiro aumento”, de acordo com Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.



A uma semana da abertura daquele que é um dos principais eventos do verão luxemburguês, o responsável disse hoje à Rádio Latina que o aumento dos preços dos combustíveis e das matérias-primas vai ter um impacto nos preços praticados pelos feirantes, até porque as atrações tiveram de ser transportadas. Schwaller garante, no entanto, que as tarifas não duplicaram.

Os preços de todas as atrações são estipulados no momento em que o feirante faz o pedido para participar no evento, o que permite à autarquia saber de antemão que este ano o certame sairá mais caro aos visitantes. A subida deverá fazer-se sentir sobretudo na restauração.

Apesar do aumento das tarifas, Laurent Schwaller lembra que a Feira regressa este ano ao formato habitual – depois da interrupção imposta pela pandemia –, com duas jornadas a preços reduzidos. A primeira a 24 de agosto e a segundo no dia de fecho, a 7 de setembro.

A Schuberfouer abre dentro de uma semana, na sexta-feira, dia 19 de agosto. Vai ficar ‘estacionada’ no Glacis, em Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo, até 7 de setembro.

