Nelson Neves, artista plástico de origem cabo-verdiana a residir no Luxemburgo, vai expor pela primeira vez em Portugal, entre esta terça-feira e e o próximo dia 8 de novembro.

Nelson Neves. Artista plástico do Luxemburgo expõe pela primeira vez em Portugal

O pintor disse à Rádio Latina que foi convidado pela associação cultural Sete Sóis Sete Luas a expor as suas obras em Ponte Sor, no Alentejo. Nelson Neves vai também participar numa residência artística e workshop de pintura para crianças e pessoas com deficiência.



O artista tem atualmente uma exposição permanente com os seus mais recentes trabalhos até 22 de dezembro, no restaurante Les Beaux Arts, em Lorentzweiler.

Nelson Neves assinalou este verão os 20 anos de carreira com duas grandes exposições de retrospetiva: no espaço H2O, em Differdange, e no Parlamento cabo-verdiano, na cidade da Praia.

No passado mês de junho recebeu ainda a medalha "Cavaleiro da Ordem de Mérito do Grão-Ducado do Luxemburgo" pelo serviço à cultura do Luxemburgo.



