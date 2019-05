Serendipity é o álbum de estreia do quinteto luxemburguês Chlorophyl.

Nathalie Morettoni's Chlorophyl lança primeiro álbum de originais

Serendipity é o álbum de estreia do quinteto luxemburguês Chlorophyl.

O grupo luxemburguês Nathalie Morettoni's Chlorophyl traduz-se numa voz e vários instrumentos musicais em perfeita sintonia. Composto por Nathalie Morettoni (voz), Kristina Ozolina (piano), Yann Theinn (saxofone), Benny Deleuran (baixo) e Quentin Guastaferi (bateria) a banda leva aos palcos, por onde passa, um espetáculo ambicioso e profissional. Têm, ainda, a particularidade de convidar para os seus concertos músicos que tocam instrumentos como violão, violoncelo e que conferem um toque original à formação em palco, onde a arte não conhece limites e dá lugar à criatividade e capacidade de improviso dos "special guest".

A cumplicidade e experiência de Nathalie Morettoni's Chlorophyl culminou no álbum SERENDIPITY composto por sete temas num estilo "indie scandinavian chamber folk music", com sonoridades "jazzy" e instrimentais improvisados, como a própria banda descreve.

Após a apresentação oficial do primeiro álbum de originais no passado dia 26 de abril, a formação luxemburguesa passa, agora, pelos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira erntre as 15h e as 16h.

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu



Ana Cristina Mendonça Gonçalves