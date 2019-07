"Thor: Love and Thunder" estreia em novembro de 2021.

Natalie Portman será "Thor" no próximo filme da saga

Na história original em banda desenhada, Thor deixa de ser homem e transforma-se numa mulher, "Lady Thor".

Essa personagem será interpretada pela atriz Natalie Portman, que já tinha entrado no primeiro filme de "Thor", em 2011, como Jane Foster, a cientista por quem o deus do trovão se apaixona. Quando Thor deixa de digno de empunhar o Mjolnir, o martelo dos deuses, é Jane que assume esse poder e torna-se a heroína da saga.

Jane Foster e Thor. Foto: Marvel

O anúncio foi feito pela Marvel no evento da Comic-Con, em San Diego. A atriz, que empunhou uma cópia do famoso martelo, afirmou que assumir a responsabilidade do legado de Thor é uma "sensação é muito boa".

Não foram adiantados detalhes sobre o guião mas sabe-se que Chris Hemsworth está de volta. O ator brincou que "Thor talvez tenha ido para o banco, mas acho que o Taika está guardando alguma coisa".

Taika Waititi é o responsável pelo projeto, depois de ter realizado também "Thor: Ragnarok", em 2017. Waititi disse à plateia da Comic-Con que "só uma pessoa como a Natalie" poderia interpretar o personagem de Thor em forma de mulher que se transforma na deusa do trovão. No seu perfil do Twitter partilhou a imagem de Lady Thor em BD, como antecipação do que os fãs podem esperar para 2021.