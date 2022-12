O Luxemburgo deverá passar mais um Natal sem neve. Já lá vão mais de dez anos desde o último ‘Natal branco’.

Luxemburgo

Natal sem neve ou gelo e com alguma chuva

O Luxemburgo deverá passar mais um Natal sem neve. Já lá vão mais de dez anos desde o último ‘Natal branco’.

Contactado pela Rádio Latina, Luca Mathias, do instituto nacional de meteorologia (MeteoLux), referiu que “as tendências atuais” apontam para “um tempo ligeiramente chuvoso e ameno, sem gelo e com temperaturas que deverão oscilar entre os quatro e os dez graus”. O meteorologista frisa que “persistem ainda algumas incertezas em relação aos dias 25 e 26 de dezembro, mas a neve parece altamente improvável”.



Se estas previsões se confirmarem, o Natal luxemburguês volta a não contar com o manto branco pelo qual muitos anseiam nesta altura do ano. Segundo Luca Mathias, o último Natal com neve remonta a 2010, ano em que os flocos brancos caíram com abundância no dia 24 de dezembro, formando uma camada de neve que, na manhã desse dia, atingira já os sete centímetros de espessura.

O MeteoLux recorda também à Rádio Latina que, entre os anos de 1996 e 2021, os residentes do Luxemburgo viveram apenas quatro Natais com o chão coberto de neve no dia 25 de dezembro. Em 1996 (um centímetro de neve acumulada), em 2001 (três centímetros), em 2003 (dois centímetros) e em 2010 (26 centímetros).

Quanto a temperaturas, se a mínima se ficar pelos quatro graus este ano, o Natal de 2022 será bem mais ameno do que o de 2010. Nesse ano, a temperatura mínima registada foi de -12 graus. O dia 25 de dezembro de 2010 detém assim o recorde de ‘dia de Natal mais frio no Luxemburgo’, desde que começaram a ser feitos registos das temperaturas, em 1947.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony/ Arquivo Luxemburger Wort