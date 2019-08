O incidente aconteceu no sul de França.

Naomi Campbell expulsa de hotel por ser negra

"Revoltante" e "é por momentos destes que quero continuar a me expressar e me fazer ouvir". Foi assim que a modelo Naomi Campbell descreveu a discriminação a que foi sujeita.



Numa entrevista recente à Paris Match, a modelo recordou que ela e uma amiga negra não puderam entrar num hotel francês (não quis dizer o nome). Segundo a própria, o porteiro não a reconheceu e disse-lhes que o evento, para a qual tinha sido convidada, estava cheio. No entanto, as pessoas continuaram a entrar. A britânica de 49 anos disse que ficou "chocada" com a situação.

Quando lhe perguntaram sobre se diversidade racial e aceitação na indústria da moda tinha melhorado, Naomi respondeu que "gostaria de poder dizer isso". Garantiu, ainda, que só queria que todos fossem tratados com justiça e que continua a lutar pela diversidade, como sempre fez.

Considerada a modelo negra mais conhecido do mundo, afirma que tenha acolher e incentivar quem está a começar. "Sempre tentei ser uma otimista nesta questão. De novos modelos, disse ela: "Eu digo a eles para nunca deixarem ninguém subestimar seu valor."

Segundo a própria, nunca mais voltará ao hotel em questão.

