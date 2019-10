O bebé Milann, fruto do seu casamento com Thomas Vergara, deverá nascer a 20 de outubro, segundo a futura mamã.

Nabilla Vergara vai ter o bebé e mudar-se para o Dubai

Foi a própria Nabilla Vergara quem revelou a data de nascimento do seu bebé Milann, fruto do seu casamento com Thomas Vergara.



A celebridade conhecida como a 'Kim Kardashian francesa' que conta com mais de cinco milhões de seguidores no instagram, deu a entender que não será a 26 de outubro, como inicialmente previsto, que irá nascer o seu primeiro filho, mas sim a 20 de outubro conforme noticia a revista Pure People.

Isto porque a futura mamã, de 27 anos, publicou este domingo, dia 29 de setembro nas redes sociais, uma captura de ecrã de uma aplicação para grávidas onde se vê que está de 37 semanas.

26 mil euros gastos na Hermès

A estrela de 'reality shows' tem revelado toda a gravidez nas redes sociais bem como os seus sentimentos e disposições. Ultimamente diz-se já cansada. Nabilla contou também que engordou 16 quilos até aos oito meses de gravidez, mas que estes são "quilos de amor".

Em agosto ela e o marido, Thomas Vergara deram uma escapadela a Madrid, Espanha, e perderam-se na loja da Hermès. Thomas publicou nas redes sociais a fatura do total gasto na loja: 26 995 euros!

Nabilla confessou ter comprado “a mala dos seus sonhos”, mas desta loja de luxo levaram ainda presentes para Thomas e para o bebé Milann. O casal que vivia em Londres vai agora mudar-se para o Dubai.

Agressões, prisão e maternidade

O casal ficou famosos pela sua participação em 'reality show' onde se conheceram e começaram a namorar. Em 2014, Nabilla desferiu vários golpes de faca em Thomas e ele teve de ser internado. A jovem foi detida provisoriamente por tentativa de homicídio voluntário.

Em 2017, o jovem anuncia que ambos terminaram namoro, mas pouco depois Nabilla desmente tal rutura. Em abril de 2019, Nabilla anuncia que está grávida e vai ter o seu primeiro filho.