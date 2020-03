A série documental "O Meu Sangue", estreou na RTP PLAY e promete dar que falar sobre um tema que ainda é um tabu: o ciclo menstrual da mulher.

"Na vida da maioria das pessoas, a menstruação ainda é uma vergonha. Não se fala, não se mostra, não se normaliza"

A realizadora Tota Alves, 29 anos, e Victor Ferreira lançaram na passada quarta-feira, 4, a série documental "O Meu Sangue", na RTP Play.

Produzida pela produtora Videolotion, a série tem três episódios, de dez minutos cada, em que pessoas com diferentes histórias, homens e mulheres, falam da sua esperiência com a menstruação À Rádio Latina, a realizadora confessa que não percebe como não se tinha feito ainda nada sobre o sangue menstrual e como ainda é tabu falar sobre algo tão natural para as mulheres.

O documentário tem, por isso, um propósito claro. Colocar o tema na mesa e dar um passo largo para que se deixe de ter vergonha em falar do ciclo biológico feminino.

Falar sobre mensturação é raro. Como lhe surgiu a ideia (para além do óbvio: é uma mulher que tem mestruação)?

Embora seja raro, há quem já tenha falado sobre menstruação: o ano passado um Óscar foi entregue a um documentário sobre mulheres que fazem pensos de pano na Índia. Também o reconhecido filme "I, Daniel Blake" tem uma pequena abordagem ao tema da pobreza menstrual. Até mesmo a publicidade fala de período... No entanto, nunca o sangue menstrual é o protagonista principal. Ou seja, pode ser falado mas não pode ser visto. O que quisemos fazer aqui foi mostrá-lo como ele é: vermelho, como qualquer outro sangue.

Numa entrevista, descreveram a ideia como "arrojada". Concorda com esse adjetivo - já que estamos a falar de uma coisa que acontece às mulheres desde o início dos tempos?

Sinceramente, não vejo nada de arrojado neste trabalho. Não sei como é que ninguém fez isto antes. Isso é o que me espanta.

Falar sobre este tema tem um propósito claro: acabar de vez com o tabu sobre um ciclo biológico da mulher. Como se combatem ideias tão enraizadas na sociedade como esta de que o período é algo que se deve esconder?

Se repararmos, não há nenhum problema em ver-se sangue na nossa sociedade. Os heróis ficam sempre cheios de sangue, a violência da guerra nas fotos e nos hospitais tem sempre sangue, até um jogo de futebol pode ter sangue. O problema é quando o sangue sai da vagina de uma mulher. Embora todos e todas nós tenhamos saído por vaginas de mulheres, parece que há um nojo muito grande em relação ao nosso sexo. Não defendo nenhum antídoto para enfrentar este problema, mas acredito que quanto mais nós falarmos sobre o período e o mostrarmos, mais passos damos no caminho da normalização.

Pela educação?

Pela educação, pela saúde, pelo entretenimento, pela televisão, pelos jogos, por todo o lado!

As piadas também não ajudam e tendem a ser muito machistas, não acha? Como a do "Benfica joga em casa".

Eu não tenho nada contra o humor, mas irrita-me profundamente as piadas feitas e repetidas sobre este tema. Cansam e, na maioria das vezes, rebaixam a mulher: "está naqueles dias", "o Benfica joga em casa", "hoje está de TPM". Alguém ainda se ri com isto?

A escolha dos testemunhos mostra uma vontade em ter pessoas com vivências muito diferentes. Foi intencial?

Foi totalmente intencional termos muitas histórias diferentes que se complementassem de alguma maneira. Senhoras que nunca viram um copo menstrual, meninas que sabem perfeitamente o que é o período, um homem com útero, uma jovem com endometriose, uma mulher cega que nunca viu o sangue do período. A lista é comprida mas não representa todas as histórias, apenas algumas. Tenho a sensação que ficou muito por contar e que nem mais três episódios seriam suficientes.

Como foi a receção à ideia de falar sobre a menstruação? Vergonha, vontade de falar?

A menstruação é o não-segredo mais bem guardado de sempre. Toda a gente sabe que existe, mas ninguém fala. As pessoas que entrevistei já sabiam para o que iam, estavam completamente abertas às minhas questões. Mas no quotidiano, na vida da maioria das pessoas, ainda é uma vergonha. Não se fala, não se mostra, não se normaliza.





Já teve feedback da série? Positivo e negativo.

Os feedbacks têm sido muito positivos, é maravilhoso ver que as pessoas se identificam e que também têm vontade de enfrentar o estigma. Mas também há "hate", quase sempre vindo de homens. É muito comum compararem sangue menstrual com fezes. Mas é precisamente para que isso deixe de acontecer que esta série documental existe.

A série está dividida em três episódios. Como se dividem?

O primeiro é sobre a menarca - a primeira menstruação - e como nós vivemos o quotidiano com sangue a sair pela vagina. No final acaba por fazer uma ponte para o segundo episódio, dedicado às dores menstruais e ao "ser mulher". O terceiro acaba por ser uma síntese das conclusões que conseguimos tirar ao realizar "O Meu Sangue: temos de enfrentar o tabu e acabar com a vergonha".

O que mais a chocou nos testemunhos? O ritual em África tem algo de celebratório que pode ser tanto violento como belo, não acha? A celebração na idade adulta.

Fiquei muito impressionada com os mitos antigos: não podes estar perto dos cebolos, só podes comer água com pão. Também achei muito interessante perceber como é que uma pessoa que não vê sabia que estava menstruada quando era adolescente. No caso particular do Fico - ritual da menarca, em Angola - achei que era uma realidade completamente diferente da minha, da nossa, mas nunca o vi como violento. Talvez porque a mulher que falou sobre ele também não o veja como violento.

O Meu Sangue

E o que a surpreendeu pela positiva? Uma pessoa, uma história em particular.

Achei linda a história da filha que vê o sangue da mãe e diz "que lindo, parece uma aquarela!". Não é uma delícia?

Alguns mitos com a sua própria geração cresceu ainda se mantém. O que ouviu a Tota em criança?

A minha avó disse-me que não podia lavar o cabelo quando estava com o período. O meu pai deu-me um beijo na testa quando menstruei a primeira vez e disse-me "agora és uma mulher". Acho que estas duas histórias que eu vivi, e não foi assim há tanto tempo, são muito comuns na minha geração.

Este ainda é um assunto que pode continuar a ser explorado. Pretende continuar a falar ou filmar sobre ele? É muito ativa nas redes sociais sobre isso.

Adoraria fazer um episódio quatro, cinco, seis e sete sobre o período menstrual. Mas também tenho muita vontade de fazer outras coisas. Continuarei a batalha pela normalização do sangue menstrual, mas também há outras bandeiras que quero hastear. Já sei qual será a próxima...

