Na capital, um casal com dois filhos pode receber 1.130 euros em ajudas

Estes apoios financeiros foram criados para ajudar as famílias com mais dificuldades a suportarem o aumento dos preços da energia.

Um casal com dois filhos, a morar na cidade do Luxemburgo, pode receber 1.130 euros em subsídios, no âmbito das ajudas criadas pela autarquia para fazer face à escalada dos preços da energia. Em causa estão os subsídios de solidariedade e de energia que se destinam a pessoas com baixos rendimentos. São atribuídos uma vez por ano.

No que toca ao subsídio de energia, a ajuda vai estar em vigor este ano e destina-se aos beneficiários do subsídio de energia do Estado. Para se poderem candidatar, os interessados têm de provar que recebem esse apoio. Segundo informação disponibilizada à Rádio Latina, o novo subsídio varia entre 200 euros, para uma pessoa a viver sozinha, e 400, para os agregados com cinco ou mais moradores. No caso de um agregado de quatro pessoas, o montante da ajuda é de 350 euros.

Já o subsídio de solidariedade destina-se a qualquer pessoa que viva na capital e que receba o subsídio de vida cara. O pedido deve ser feito ao colégio de vereadores o mais tardar até ao mês de abril do ano seguinte. Uma pessoa a viver sozinha pode receber 435 euros graças ao subsídio de solidariedade. O valor sobe para 780 euros no caso de um agregado de quatro pessoas, por exemplo, e para 895 se se tratar de uma casa com cinco ou mais ocupantes.

Feitas as contas, um casal com dois filhos, que tenha direito a ambos os auxílios, pode receber 1.130 euros. Estes apoios financeiros foram criados para ajudar as famílias com mais dificuldades a suportarem o aumento dos preços da energia.

Recorde-se que a partir de 1 de outubro os preços do gás vão aumentar substancialmente, de acordo com o fornecedor Enovos, que prevê uma subida que poderá rondas os 80%.

Diana Alves

