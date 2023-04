Nas vésperas do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, a Rádio Latina ouviu Patrick Dury, presidente da central sindical LCGB.

“Não precisamos de um estudo para negociar a redução do tempo de trabalho”

Nas vésperas do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, a Rádio Latina ouviu Patrick Dury, presidente da central sindical LCGB.

A LCGB não precisa de um estudo para negociar a redução do tempo de trabalho.

Em declarações à Rádio Latina, nas vésperas do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, Patrick Dury, presidente da central sindical, frisou que essa é uma questão que o sindicato aborda frequentemente nas negociações dos contratos coletivos de trabalho.

Para a LCGB, o mais importante, nesta matéria, é poder negociar modelos de organização do trabalho que respondam às necessidades dos trabalhadores no que toca ao equilíbrio entre vida profissional e privada.

Sobre o estudo encomendado pelo ministro do Trabalho e divulgado esta semana, o líder sindical lamenta que não haja respostas. Apela também para que os parceiros sociais sejam envolvidos nesta discussão.

Patrick Dry, presidente da LCGB, foi ouvido pela Rádio Latina à margem do Dia do Trabalhador, que se assinala na segunda-feira. O sindicato vai assinalar a data com uma concentração e festa em Remich. O tradicional discurso com as reivindicações sindicais está marcado para as 10h30. A festa prossegue depois com almoço e concertos.

Artigo: Diana Alves | Foto: Gerry Huberty