Apenas 11,7% dos residentes estrangeiros adultos estão recenseados para votar nas eleições comunais de 11 de junho próximo.

Radio Latina 2 min.

Comunais 2023

Não-luxemburgueses mantêm-se afastados dos cadernos eleitorais

Apenas 11,7% dos residentes estrangeiros adultos estão recenseados para votar nas eleições comunais de 11 de junho próximo.

O levantamento do Ministério da Família e da Integração foi feito a 31 de janeiro, mês durante o qual os cadernos eleitorais quase nem ‘mexeram’ já que em dezembro de 2022 havia 11,2% de potenciais eleitores estrangeiros inscritos.



Por cada mil eleitores potenciais e por nacionalidades, os holandeses são os que mais estão representados nos cadernos eleitorais, com uma taxa superior a 20%. Seguem-se depois os dinamarqueses (19%), os alemães e os belgas.



Residentes portugueses pouco interessados na política local

Apesar de representarem a maior comunidade estrangeira a residir no Luxemburgo, os portugueses aparecem apenas em quinta posição, com uma taxa de inscrição ligeiramente acima dos 15%.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

No final do ano passado, a Rádio Latina apurou que 11.701 portugueses estavam inscritos para votar nas eleições comunais, o que correspondia a 15,4% do total de residentes lusos que preenchem os requisitos para votar em junho. Isto significa que a taxa se mantém praticamente inalterada.

É nas comunas de Bech e de Reisdorf que se tem registado as taxas mais elevadas de inscrição, ultrapassando os 30%. Em contrapartida, na Cidade do Luxemburgo e em Flaxweiler as taxas ainda estão longe de chegar aos 10%.

ASTI. Eleições de junho serão as primeiras sem discriminação entre residentes votantes As eleições comunais de 11 de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo sem discriminação em termos de participação para votantes, depois da abolição da cláusula de residência de cinco anos para os estrangeiros.

Há mais mulheres inscritas nos cadernos eleitorais do que homens. As pessoas com mais idade são as que mostram mais interesse em participar nas eleições, ultrapassando os 25% no caso dos maiores de 65 anos. Em contrapartida, a taxa de recensamento dos mais novos, entre 25 e 34 anos, situa-se à volta de 2%.

Pode assim concluir-se que o interesse pelo ato eleitoral aumenta com a idade, mas também com o tempo de residência no Luxemburgo. Segundo as estatísticas, os não-luxemburgueses a morar no Grão-Ducado há mais de 20 anos estão, para já, mais representados nos cadernos eleitorais.

Governo continua a apostar na sensibilização

Consciente de que ainda há muita margem para melhorar estes resultados, ou seja para aumentar a taxa de participação dos estrangeiros, o Ministério da Integração quer agora reforçar as campanhas de informação afim de sensibilizar a parte da população que até agora tem demonstrado muito pouco interesse em eleger o burgomestre e os vereadores da sua comuna de residência.

Quer recensear-se para as eleições comunais? Pode fazê-lo online As próximas eleições comunais acontecem em junho de 2023, e a partir de agora qualquer cidadão estrangeiro que more no país, pode votar independentemente do tempo de residência.

Estas serão as primeiras eleições comunais do país em que não será exigida uma cláusula de residência aos estrangeiros. No entanto, para votar têm de estar recenseados. Algo que podem fazer no prédio principal da comuna de residência ou através do portal MyGuichet.lu. O recenseamento está aberto até às 17 horas do dia 17 de abril.

Artigo: Susy Martins | Foto: Guy Wolff