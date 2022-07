As regras mudaram a 1 de julho.

Não é necessário certificado covid-19 para entrar em Portugal

As regras mudaram a 1 de julho.

Se vai viajar de férias para Portugal, relembramos que deixou de ser exigida, desde 1 de julho, a apresentação de certificado digital covid, o comprovativo de teste negativo, o certificado de vacinação ou de recuperação.

As medidas sanitárias foram aligeiradas pelo Governo, tendo em conta a situação epidemiológica estável, a elevada cobertura vacinal no país e as medidas excecionais na Europa em matéria de tráfego aéreo e transporte no geral.

Para quem pretende viajar de avião de e para Portugal é exigido o uso de máscara nas aeronaves da TAP, easyJet e Ryanair. A Luxair exige máscara apenas para voos com destinos em Portugal.

Já em território português continuam a vigorar algumas regras sanitárias, como o uso obrigatório de máscara nos transportes públicos, táxis, lares de idosos e estabelecimentos de saúde.

Em caso de teste positivo com sintomas ligeiros ou sem sintomas, o isolamento é de cinco dias a contar da data do teste positivo. Findo esse prazo não é preciso novo teste, mas é obrigatório usar máscara por mais cinco dias.

Em caso de sintomas moderados, o isolamento é de 10 dias. Quem tiver doença grave fica em isolamento durante 20 dias ou 10 dias mediante teste rápido antigénio de uso profissional negativo.