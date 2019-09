A jornalista admite problema de saúde mas não entra em detalhes.

"Não é depressão". Judite de Sousa explica causa do afastamento da TVI

Judite Sousa, 58 anos, tem estado afastada da apresentação do telejornal da TVI há algumas semanas.

Sem anunciar o que a levou a pedir uma baixa médica, a pivô manteve-se afastada das redes sociais desde julho, quando publicou uma fotografia no instagram com a legenda "este ano, não há férias de verão. TVI".

Levantaram-se as suspeitas de depressão, tendo em conta que a jornalista perdeu o pai em maio. Nas redes sociais, apenas agradeceu o apoio dos seguidores e disse que estas eram "as partidas da vida".

No entanto, Judite veio a público descartar a hipótese de depressão. Em declarações à revista VIP, a pivô disse: "Estou de baixa médica que não tem relação alguma com o que refere [depressão]. São problemas de saúde." Não entrou, no entanto, em pormenores sobre as questões de saúde.

Não existe, para já, data para o regresso à televisão ou à TVI.

De volta às redes sociais, deixou uma mensagem defendendo que "a vida é o que permanece apesar de tudo. E deve ser vivida com saúde, se possível, e no respeito pela condição humana de cada indivíduo, pelas suas circunstâncias pessoais. "



Tragédia por superar

No passado dia 29 de junho, completou-se cinco anos da morte de André Bessa, único filho de Judite, após uma queda na piscina. Perder um filho é a maior dor possível na vida de uma mulher, chegou a dizer. “A perda de um filho faz de nós pessoas diferentes. Já não há nada a perder quando se perdeu o bem mais importante das nossas vidas. Tudo passa a ser racionalmente relativizado.”