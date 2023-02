Se tem dificuldades na hora de pagar as faturas de eletricidade, água ou aquecimento, esta notícia é para si.

Ajudas

Não consegue pagar a conta da luz, água ou aquecimento?

Os agregados familiares com baixos rendimentos e em situação de precariedade energética podem, em alguns casos, beneficiar de um aconselhamento personalizado em matéria de energia, prestado pela Klima-Agence.



As pessoas nestas situações poderão também ter direito a um subsídio para substituir um ou vários eletrodomésticos ou para adquirir aparelhos novos com maior eficiência energética. Os aparelhos em questão são frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar ou de secar roupa.

Note-se que o montante do subsídio aumentou. Está limitado a 90% do preço do eletrodoméstico, não podendo ultrapassar os 1.000 euros por aparelho.

Quem pode beneficiar?

Estas ajudas destinam-se aos agregados com dificuldades em pagar as contas de energia e aquecimento. Para poderem beneficiar, têm de estar inscritos num gabinete social (“office social”, em francês) e ter recebido aconselhamento por parte da Klima-Agence.

A seleção dos agregados em situação de precariedade energética é feita pelos gabinetes sociais. Os conselheiros deste serviço visitam o domicílio dos potenciais beneficiários para fazer uma avaliação da situação.

O aconselhamento prestado pela Klima-Agence tem como objetivo ajudar os agregados a reduzir o seu consumo e os custos energéticos e a tornarem-se mais autónomos.

