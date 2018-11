Trio luxemburguês myZelody traz na "bagagem" uma mistura de rock e sensualidade.

myZelody em showcase na Radio Latina

O trio luxemburguês myZelody formado pelo guitarrista Jim, o baixista Dino e a vocalista Vero, surgiu na cena musical luxemburguesa, pela primeira vez, em 2007. Após um interregno a banda volta aos escaparates em 2017, com um estilo bem definido o rock e "Erotick Rock" para definir alguns temas como Paris Etoile.

Na atualidade da banda destaque para o EP (extended play) que contém, entre outros, temas como September, Shameless, Paradis Blanc e o primeiro single "Paris Etoile".

Esta sexta-feira, 23 de novembro, myZelody é a banda convidada do espaço entrevista/showcase na Radio Latina entre as 15h e as 16h, para interpretar ao vivo alguns dos temas do seu recente EP.

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1, latina.lu e na página de Facebook da Radio Latina.