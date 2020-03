Vários artistas, como Rui Veloso ou Marisa Liz, gravaram vídeos a apelar à população para se manter em casa.

Músicos portugueses apelam à população para ficar em quarentena

Vários artistas, como Rui Veloso ou Marisa Liz, gravaram vídeos a apelar à população para se manter em casa.

Rui Veloso, Marisa Liz, Carlão ou Jimmy P são alguns músicos portugueses que decidiram vir a público, através de um vídeo partilhado na página do músico e compositor Benjamim, apelar aos portugueses para se manterem em casa e em isolamento social, devido ao novo coronavírus.

Apesar de a medida ter sido decretada no final desta semana, e de já haver recomendações das autoridades de saúde nesse sentido, há vários dias, para diferentes situações sociais, muitos não as têm acatado, enchendo praias, esplanadas, bares e restaurantes.

Por isso, vários artistas gravaram apelos para sensibilizar a população para a importância de se manter em casa, apesar do sol e das temperaturas de primavera que se fazem sentir no país.

Veja, abaixo, os testemunhos:





Também a cantora Isaura, que neste momento luta contra um cancro da mama, deixou um apelo pessoal e desesperado às pessoas que não têm cumprido as recomendações das autoridades de saúde, dando como comparação as dificuldades acrescidas que alguém que está numa situação como a sua sente nesta altura.

"Estamos a viver um momento difícil e é difícil para todos e cada um lida com as coisas à sua maneira; mas não podia deixar de vos vir lembrar que pacientes oncológicos (com o sistema imunitário altamente comprometido), pessoas com doenças cardiovasculares e pessoas com doenças do foro respiratório - para além de todos aqueles que estão numa faixa etária avançada e ou que possam ter outras complicações que não referi - devem ter vomitado um bocadinho quando viram as fotografias do Cais Sodré de ontem à noite", criticou num longo post que partilhou na sua página de Instagram.

"Não custa assim tanto ser cívico e um bocadinho fraternal; e se mesmo assim isso for demasiado sejam só egoístas e protejam-se a vocês mesmos porque infelizmente não há garantias absolutas de como o vosso organismo vai reagir a este coronavírus", lembrou na mesma mensagem.





AT