O pianista André Barros ganhou na categoria de melhor canção em filmes/tv/jogo, com a música “Leda”.

Músico português vence prémio internacional nos Independent Music Awards

No sábado passado, 23 de junho, realizou-se em Nova Iorque, Estados Unidos, a 17.ª edição dos Independent Music Awards e Portugal trouxe um prémio para casa.

A competição contou com quatro portugueses nomeados, mas foi André Barros, compositor e pianista, quem levou para casa o prémio de melhor canção em filmes/tv/jogo, com a música “Leda”.

Susana China foi nomeada em duas categorias com o álbum de jazz “Trapézio”: melhor álbum de jazz com voz e melhor arte/fotografia de álbum, nomeando também a designer Mariana Seiça. Sandra Correia, com o seu trabalho "Aqui existo", foi nomeada para melhor álbum de música tradicional.

Esta competição internacional contou com mais de mais de 400 artistas independentes a disputar cerca de 100 categorias que contemplam áreas como álbuns, canções, vídeos, produção, fotografia e design.

Este não é o primeiro prémio internacional de André Barros. Em 2015, arrecadou o prémio para melhor banda sonora da curta metragem norte-americana “Our Father”, de Linda Palmer, nos prémios Los Angeles Independent Film Festival Awards.

Com apenas 34 anos, a carreira do artista já se encontra consolidada. André Barros, nasceu na Marinha Grande mas cedo percebeu que o seu caminho passava também por fora de Portugal. Depois dos estudos, mudou-se para a Islândia, onde trabalhou nos estúdios Sundlaugin, fundado pelos Sigur Rós. Inclusive, no último disco de orgininais, Reasons, 2017, fez um dueto com a cantautora Myrra Rós. Também tem colaborações com Dinesh Subasinghe, Rodrigo Leão, Catarina Ortins Dias e First Breath After Coma.

Com quatro álbuns no mercado, “Circustances”, 2013, “Soundtrac Vol. One”, 2015, “In Between”, 2016 e “Reasons”, o pianista e compositor também tem vindo a explorar os universos da publicidade e do cinema. Até aos dias de hoje, colaborou com produções cinematográficas em muitos cantos do mundo, dos Estados Unidos da América a Espanha, Suécia, Japão, Islândia, Canadá, Índia e Alemanha.









