O jovem artista sediado no Luxemburgo recria uma homenagem ao documentário “Human Flow” de Ai Weiwei.

Música nova na Latina: Cantautor Josh Island lança “Human Flow”

Josh Island, que esteve recentemente no Luxemburgo, a propósito de uma tournée de 3 semanas por terras germânicas, regressa agora com o novo single “Human Flow”, após o lançamento do EP de estreia, em abril de 2018.

O tema foi inspirado no documentário de Ai Weiwei com o mesmo título, onde era abordada a deslocação global de migrantes em várias regiões em redor do mundo. Embora humilde, a sua poderosa expressão cinematográfica, a par das histórias pessoais e dos momentos capturados, inspiraram Josh a compôr esta canção.

O tema conta a história de um homem que partiu para a Europa em busca de uma vida melhor, deixando sua esposa e filho para trás no seu país de origem - uma história de vida, infelizmente realista, por que muitos migrantes já passaram. É uma canção de esperança e de oportunidade, dedicada àqueles que mantêm a fé na luta pelo que acreditam, diz Josh.



A canção foi gravada em Paris e produzida pelos estúdios “Have A Cigar Production”. Está disponível em todas as plataformas de streaming digital, incluindo Spotify, iTunes e Amazon Music.



Depois de um breve descanso após os concertos na Alemanha, Josh Island irá marcar presença no Liverpool Sound City em maio e em diversos festivais de verão, novamente na Alemanha.

Atualmente, o cantautor está a produzir o seu segundo EP e a participar no concurso “De Grote Prijs van Nederland”, uma das maiores competições nacionais de cantores e compositores da Holanda.