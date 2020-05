O Museu de Arte Moderna (MUDAM) do Luxemburgo vai apresentar, a partir de 11 de junho, a exposição "Ontem, Hoje, Amanhã", com peças da sua coleção própria, que incluem trabalhos dos portugueses Ana Manso e Pedro Cabrita Reis.

Museu de Arte Moderna com mostra de artistas portugueses

Num comunicado sobre a exposição "Eu, Família: Retrato de um Jovem Planeta", que seria um dos destaques da programação deste ano e que agora passou a projeto digital devido ao impacto da covid-19, o MUDAM anunciou esta mostra que "pede emprestado o título a uma pintura de Peter Halley ['Yesterday, Today, Tomorrow', no original], da coleção do museu".

"Esta apresentação de grandes instalações e de trabalhos emblemáticos da coleção MUDAM abre numa altura em que se tornou um lugar comum dizer que 'nada será como dantes'", pode ler-se no comunicado, que remete mais informações sobre a exposição para breve.

Por enquanto, o museu revelou que a exposição, que estará disposta por diferentes espaços da instituição, vai ter como curadoras Lisa Baldelli, Nelly Taravel, Marie-Noëlle Farcy e Michelle Cotton.

A lista de artistas representados, ainda sujeita a alterações, inclui os portugueses Ana Manso e Pedro Cabrita Reis, para além do brasileiro sediado em Portugal Adriano Amaral.

Adicionalmente, a instituição dirigida pela antiga diretora do Museu de Serralves vai expor Richard Deacon, Edith Dekyndt, Helmut Federle, Liam Gillick, Peter Halley, Imi Knoebel, Christian Marclay, Fiona Rae, Albert Oehlen, Bruno Peinado, Bernard Piffaretti, Thomas Scheibitz, Julian Schnabel, Fiona Tan, Bert Theis e David Zink Yi.

O MUDAM reabriu ao público no dia 11 de maio, com a imposição do uso de máscaras e de distanciamento social.

