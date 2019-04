O filho doou o esperma, a cunhada doou os óvulos e a avó aceitou desempenhar o papel de 'mãe de aluguer'.

Mulher de 61 anos deu à luz neta do filho gay

O filho doou o esperma, a cunhada doou os óvulos e a avó aceitou desempenhar o papel de 'mãe de aluguer'.

O caso aconteceu no Nebraska, Estados Unidos, e está a gerar polémica. Cecile Eledge, 61, deu à luz Uma Louise, filha do filho Matthew Eledge e do parceiro Elliot Dougherty, tornando-se, ao mesmo tempo, mãe e avó da criança.

O casal sonhava ter filhos há vários anos e, depois de estudar todas as possibilidades, contou com o apoio da família para alargar a familia. A irmã de Elliot, Lea Yribe, aceitou doar os óvulos e foi a própria Cecile quem se ofereceu para gerar o bebé.

"Quando um casal gay tem o desejo e construir uma família, sabemos que temos de recorrer a outros meios. Existe formas únicas de nos tornarmos pais e esta, felizmente, correu muito bem", afirmou Matthew.

Devido à idade avançada, Cecile submeteu-se a uma série de exames para ter a certeza que o seu corpo suportaria uma gravidez de nove meses. Os médicos do Hospital Metodista do Omaha concluiram que estava fisicamente capaz e deram início ao processo. No entanto, este tipo de gravidez pode trazer problemas pulmonares, coágulos no sangue e o risco de cesariana aumenta consideravelmente, alertou a equipa médica. Apesar das náuseas no primeiro trimestre, Cecile manteve-se estável e teve um parto natural.

Este não é o primeiro caso em que uma mulher dá à luz o neto. Em 1987, Pat Anthony, 48 anos, gerou trigémeos da filha, na África do Sul. Ainda assim, a mulher mais velha a fazê-lo foi a grega Anastassia Ontou que, em 2016, engravidou da neta.





