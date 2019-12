A cantora celebra hoje 30 anos e os festejos incluem alguns dos mais importantes reconhecimentos de carreira

Mulher da Década. Taylor Swift arrasa nos prémios da Billboard

Taylor Swift, que faz hoje 30 anos, recebeu ontem, 12 de dezembro, o prémio Mulher da Década, da revista 'Billboard'.

A cantora não podia ter melhor presente de aniversário, já que a distinção, a primeira do género atribuída pela conceituada revista de música americana, finaliza um ano cheio de sucessos e vitórias profissionais.

O prémio foi entregue ontem à noite na cerimónia dos troféus Mulheres na Música, que a 'Billboard' organiza há vários anos. Esta 14ª. edição decorreu no Hollywood Palladium, em Los Angeles, e teve a artista como uma das convidadas de honra da noite, já que foi a primeira a ser distinguida com o novo galardão.

Na aceitação do prémio Mulher da Década, que lhe foi entregue pela atriz e modelo britânica Jameela Jamil, Taylor Swift fez um discurso empoderador, que passou pela evolução da sua carreira nos últimos dez anos, pelo sexismo na indústria musical e pelo futuro brilhante que as mulheres artistas têm à sua frente.

“Algures, neste momento, a futura Mulher do Ano está sentada a ter uma aula de piano, ou num coro feminino. E hoje, neste momento, é preciso acautelar o seu valor", disse a artista que em agosto editou um novo álbum, 'Lover', e que recentemente se viu envolvida numa batalha legal pelo direito a tocar as suas músicas antigas ao vivo.

Além de ser a Mulher da Década para a 'Billboard', a cantora de 'Wildest Dreams' foi também eleita na mesma categoria da edição deste ano dos American Music Awards, que se realizaram no passado mês de novembro. A par dessa distinção tornou-se na artista mais galardoada da história dos prémios da música americana, com 28 vitórias.

Billie Eilish vence na categoria Mulher do Ano

Taylor Swift não foi a única premiada pela 'Billboard' na noite passada.

Um dos galardões mais importantes dos Women in Music, que distinguem também as mulheres empresárias da indústria musical, é o de Mulher do Ano, que foi atribuído a Billie Eilish, que no seu discurso sublinhou que foram as mulheres da indústria musical que a apoiaram.

"Não há realmente nada que esteja fora dos [nossos] limites", acrescentou a jovem artista, que recebeu o troféu das mãos da veterana Cyndi Lauper.

Billie Eilish e Taylor Swift são cabeças-de-cartaz da edição de 2020 do festival português NOS Alive, que se realiza em Oeiras, no início de junho.

Rosalía foi a 'Estrela em Ascensão'

Além de Billie Eilish, Rosalía foi outra das jovens artistas em destaque na 14ª. edição dos prémios da 'Billboard'. A cantora espanhola recebeu o prémio Estrela em Ascensão, equivalente a artista revelação.

No seu discurso, prometeu lutar pela igualdade entre homens e mulheres também nos estúdios de música.

"Quando tinha 15, 16 anos e comecei a ir aos estúdios de gravação, as minhas grandes inspirações eram mulheres", afirmou, citando nomes com Lola Flores, Janis Joplin e Patti Smith. Porém, admitiu que essa grandeza feminina que lhe serviu de referência não tinha correspondência naqueles tipo de espaços.

"O engenheiro de som era homem, o produtor era homem. E eu estava a estudar música, mas todos os músicos também eram homens", sublinhou, deixando uma promessa: "Nunca vou parar [de lutar] até conseguir ver o mesmo número de mulheres e homens em estúdio".

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Veja a galeria de imagens com algumas das cantoras premiadas e presentes na cerimónia dos Women in Music Foto: AFP Taylor Swift Foto: AFP Rosalía Foto: AFP Brandi Carlile Foto: AFP Alicia Keys Foto: AFP Cyndi Lauper Foto: AFP Billie Eilish Foto:AFP