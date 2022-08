A Schueberfouer faz parte da tradição e da cultura de quem nasceu, cresceu e vive no Luxemburgo, diz Laurent Schwaller.

Schueberfouer

“Muito mais do que uma feira popular. A 'Fouer' é tradição e património”

A Schueberfouer faz parte da tradição e da cultura de quem nasceu, cresceu e vive no Luxemburgo, diz Laurent Schwaller.

Começou por ser um simples mercado e hoje é um dos eventos incontornáveis do verão luxemburguês, atraindo milhares de visitantes por dia. A Schueberfouer, a maior feira popular do país, prepara-se para acolher o público na tarde de sexta-feira, após uma ausência de dois anos devido à pandemia.



Questionado sobre o que significa esta ‘Fouer’,Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital, diz que é “muito mais do que uma feira popular”.

Para quem acha o frenesim em torno do evento um tanto ou quanto bizarro, a explicação de Laurent Schwaller poder ser esclarecedora: a Schueberfouer faz parte da tradição e da cultura de quem nasceu, cresceu e vive no Luxemburgo. As crianças começam a ir à feira desde pequeninas. Vão com os pais ou com os avós. Depois, mais tarde, com os amigos e com os colegas de trabalho. “É toda uma tradição que está enraizada na consciência das pessoas”, acrescenta o responsável.

E não só de carrosséis vive a feira do Glacis. Há especialidades gastronómicas, artesanato e muito mais. Laurent Schwaller frisa que há de tudo e para todos os gostos.

A Schuberfouer, organizada há mais de seis séculos, regressa ao parque do Glacis, em Limpertsberg, esta sexta-feira.

