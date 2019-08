O momento aconteceu na entrega do galardão para "Melhor Vídeo do Ano".

MTV Awards. John Travolta confunde ‘drag queen’ com Taylor Swift

A cerimónia dos MTV Video Music Awards, que decorreu na madrugada desta terça-feira, 27, em Nova Jérsia, ficou marcada pelas vitórias de Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish.

No entanto, nas redes sociais, o momento que está a merecer mais destaque é protagonizado pelo ator John Travolta. No momento da entrega do galardão de Melhor Vídeo do Ano a Taylor Swift, pelo vídeo de "You Need to Calm Down", o ator confundiu a cantora com uma drag queen e quase entregou o prémio a Jade Jolie, estrela de "RuPaul’s Drag Race".

No Twitter, os seguidores da 'drag queen' lembram que Jade Jolie é conhecida pela sua imitação de Taylor Swift. De relembrar que foram as mulheres que mais se destacaram nesta cerimónia.