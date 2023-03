‘Ser motorista de autocarro’ foi o tema do Linha Aberta de hoje, na Rádio Latina. Vários condutores e também utentes deram a sua opinião sobre a profissão e o setor.

Linha Aberta

Motorista de autocarro. “Chegamos a fazer 16 horas por dia”

‘Ser motorista de autocarro’ foi o tema do Linha Aberta de hoje, na Rádio Latina. Vários condutores e também utentes deram a sua opinião sobre a profissão e o setor.

Filipe Ferreira, trabalha no ramo, e chama atenção para as horas a fio passadas nos autocarros devido às pausas diárias que não são remuneradas. Conta que chega a fazer entre 12 a 16 horas por dia.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Ricardo Dias também é motorista. Também ele se queixa dos dias longos e da falta de tempo para a família.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No Linha Aberta sobre a profissão de motorista de autocarro e o setor dos transportes, no geral, os utentes também falaram. Francisco Ferreira queixou-se dos horários que incompatíveis com muitas profissões. Diz que a gratuitidade é uma “mentira medonha”.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O Linha Aberta é o programa de opinião pública da Rádio Latina. Vai para o ar à quinta-feira, entre as 11h30 e as 12h.



Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony