Morrissey apela ao boicote do jornal The Guardian

O ex-vocalista da banda The Smiths tem dado que falar nos media. Depois da polémica no programa de televisão americano "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Morrissey surge agora em guerra aberta com o jornal inglês The Guardian, após a publicação ter colocado um artigo onde critica as inclinações políticas de extrema-direita do artista.

O cantor apelou recentemente a um boicote ao jornal inglês, que acusa de ter engendrado uma "uma campanha de ódio" contra o artista. Na mensagem publicada no seu site oficial no dia 31 de maio, o cantor pede mesmo aos fãs que deixem de comprar o jornal. "Who will guard us from THE GUARDIAN? No one, it seems" (Quem nos guarda do "The Guardian? Ninguém, ao que parece), perguntou o artista na mensagem. "É importante notar que a pessoa que engendrou a campanha é alguém que levei a tribunal por ter escrito mentiras sobre mim. Essa pessoa perdeu a ação judicial, e agora procura vingança através do jornal, que tem assediado toda a gente ligada à minha música, implorando-lhes para que digam algo mau. É este o rosto do Reino Unido Soviético", acrescentou.



No mesmo dia em que o artista divulgou a mensagem no seu site, o jornal inglês publicou um artigo onde o jornalista afirma que os fãs de Morrissey se sentem "traídos" devido às inclinações políticas do artista, facto que poderá ter estado na origem do descontentamento do autor. O texto foca a recente polémica que envolve o apoio do cantor ao partido britânico de extrema-direita For Britain. No programa da estação americana NBC, "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", ao cantar a música "Morning Starship", Morrissey usou um crachá do partido extremista e as críticas nas redes sociais não se fizeram esperar. Na altura, o cantor não comentou a atuação.



A reação de Morrissey ao texto do Guardian está também acompanhada de um gráfico que mostra o jornal no último lugar de tiragens (138 mil) de todos os media britânicos, em junho de 2018, acompanhado da frase "ainda perguntam porque ninguém lhe fala".







Sem reservas, o artista termina o texto a afirmar que o jornal "é a voz de tudo o que está errado e triste na Inglaterra moderna".

