Morreu Rutger Hauer, o "cyborg" de Blade Runner

Ator holandês ficou conhecido pelo papel de vilão no clássico realizado por Ridley Scott, em 1982.

Rutger Hauer morreu a 19 de julho, em casa na Holanda, vítima de doença. Tinha 75 anos. A notícia foi confirmada pelo agente do ator, Steve Kenis, na passada quarta-feira.

Hauer teve uma carreira longa e premiada no cinema, televisão e teatro. No entanto, foi a sua interpretação em "Blade Runner" que o tornou uma das figuras mais recordadas do cinema dos anos 1980. O holandês vestiu a pele de Roy Batty, o líder cyborg ("replicant") que rouba uma nave e viaja à Terra porque exige mais tempo de vida.

Para quem viu o filme, é difícil não lembrar o discurso "Lágrimas na Chuva", do anti-herói - que o próprio ator ajudou a editar - quando este aparece à chuva, semi-nu e cheio de sangue com uma pomba branca na mão: “Eu vi coisas que vocês nunca imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Órion. Eu vi raios brilharem na escuridão junto ao Portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer”.

50 anos de carreira

Com 25 anos, Hauer estreou-se como personagem principal na série televisiva "Floris", em 1969, com o realizador Paul Verhoeven. Voltaria a trabalhar com Verhoeven em "Delícias Turcas", que ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1973, e "Amor e Sangue", 1983.

O salto para Hollywood aconteceu em 1981, quando deu vida a um terrorista em “Os Falcões da Noite”, 1981, realizado por Sylvester Stallone. Com "Blade Runner", no ano seguinte, o holandês entrava para sempre no universo cinematográfico de todos.

Fez ainda parte de filmes como o "Fim-de-Semana com Osterman" de Sam Peckinpah, em 1983, "A Mulher Falcão" de Richard Donner, em 1985, "Terror na Auto-Estrada" de Eric Red, em 1986, ou "Fúria Cega" de Philip Noyce, 1989.

Recebeu um Leão de Ouro em Veneza, em 1988, pelo papel no filme italiano “A Lenda do Santo Bebedor”, de Ermanno Olmi. Hauer foi um sem-abrigo bêbedo a quem dão 200 francos para entregar numa igreja em Paris, mas muita coisa acontece no caminho. Em 1986, recebeu um Globo de Outro como Ator Secundário, pela participação em no filme "Fuga de Sobibor". Vai ser possível vê-lo em mais um papel, em dezembro deste ano, na minissérie “A Christmas Carol”, da BBC.

O realizador mexicano Guilhermo del Toro foi das primeiras figuras a prestar homenagem ao ator, considerando-o "intenso, profundo, genuíno e magnético, que levou verdade, força e beleza aos filmes em que participou”.

RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 de julho de 2019

O cantor Brian Adams também publicou uma mensagem sobre Hauer. O cantor chegou a fotografá-lo.

RIP Rutger Hauer, it was great working with you. pic.twitter.com/w8QkqfIXnv — Bryan Adams (@bryanadams) 24 de julho de 2019

Vida e Ativismo

Rutger nasceu em 1944 em Breukelen, a cidade que deu nome ao bairro nova-iorquino de Brooklyn. Filho de professores de teatro, seguiu a carreira familiar e estudou na Academia de Teatro e Dança de Amesterdão. Mas antes fugiu de casa, aos 15 anos, e esteve um ano embarcado a limpar o convés num navio de mercadorias.

Ativista assumido, era um dos patrocinadores da Greenpeace e fundou a Starfish Association, uma organização sem fins lucrativos de apoio a pessoas infetadas com HVI.





Ana Patrícia Cardoso

