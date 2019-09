Tinha 94 anos. Morreu na passada segunda-feira, no Canadá.

Morreu Robert Frank, um dos maiores fotógrafos de sempre



O autor de um dos livros de fotografia mais influentes e citados de sempre, a preto e branco, "The Americans", morreu esta semana. Este trabalho mudou o rumo da fotografia documental.

A notícia foi dada por Peter MacGill, curador da galeria Pace-MacGill, em Manhattan, que representava o trabalho de Frank desde 1983. O The New York Times apelida Frank de um dos mais influentes fotógrafos do século XX.

Robert Frank, nasceu na Suíça mas, aos 23 anos, mudou-se para Nova Iorque com estatuto de "refugiado artístico" que não suportava os valores "tacanhos" do próprio país. O seu livro mais conhecido, "The Americans", com prefácio de Jack Kerouac, expôs retratos de uma viagem pelas estradas durante a década de 1950.

As fotografias celebravam a solidão do caminho, enquanto se debatiam entre casais de adolescentes, reuniões de familiares durante funerais e aspetos quase cinematográficos da vida quotidiana.

