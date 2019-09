O músico norte-americano Ric Ocasek, 75 anos, vocalista da banda The Cars e escritor de canções, foi encontrado morto no seu apartamento de Manhattan.

Radio Latina 1

Morreu Ric Ocasek, vocalista dos The Cars

O músico norte-americano Ric Ocasek, 75 anos, vocalista da banda The Cars e escritor de canções, foi encontrado morto no seu apartamento de Manhattan.

Ocasek foi encontrado morto no seu apartamento de Gramercy Park pela ex-mulher, a antiga modelo de origem checa Paulina Porizkova, durante a tarde de domingo, 15.



Segundo a Variety, Ocasek morreu de doença cardiovascular, de acordo com o relatório de autópsia divulgado pelo escritório do médico legista da cidade de Nova York. Mais especificamente, a causa foi a doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica, também chamada de aterosclerose. A autópsia também notou o enfisema pulmonar como fator contribuinte.

Richard Theodore Otcasek nasceu em março de 1944, em Baltimore. Em Cleveland, conheceu o baixista Benjamin Orr, durante na adolescência, com quem tocou em várias bandas até chegarem a The Cars, em 1978.

The Cars surgiram no contexto do movimento New Wave, atingindo sucesso de imediato com o álbum de estreia, homónimo, e com canções como “My Best Friend’s Girl” e “Just What I Needed”. A revista Rolling Stone considerou-a a banda revelação, no seu ano de estreia.