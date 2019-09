O jovem suicidou-se. Tinha 26 anos.

Morreu Quentin Dehar, o "Ken francês"

Quentin Dehar tinha um sonho e uma obsessão. Ser o mais parecido possível com o Ken, boneco marido da Barbie.

Esse sonho chegou ao fim na noite de domingo para segunda. Segundo as autoridades, o jovem enforcou-se numa casa de férias perto de Aix-en-Provence, no sul de França. Ainda não foram avançados mais pormenores sobre os motivos que levaram Quentin a tirar a própria vida.



O ex-gerente de uma loja em Bar-le-Duc, tinha feito multiplas cirurgias plásticas para se parecer o mais possível com Ken. Quentin surgiu, pela primeira vez na televisão em 2014, no programa "Tellement vrai", no NRJ12.

Depois disso, ele algumas participações em outros programas como como "Um jantar quase perfeito".

Na última publicação do Instagram, o jovem tinha colocado uma fotografia das férias com a legenda "Amo a vida".