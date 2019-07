A sétima arte está de luto.

Morreu o realizador Pol Cruchten

A sétima arte está de luto.

O realizador luxemburguês Pol Cruchten morreu, esta quarta-feira, em La Rochelle (França).

O anúncio foi feito pela produtora Red Lion que, em comunicado, omite a causa da morte do artista, de 55 anos.

Natural de Pétange, Pol Cruchten dedicou a sua vida ao cinema.

Os seus filmes foram premiados em diversos festivais internacionais, a exemplo de “Never Die Young” ou de “La Supplication”.

Pol Cruchten fica para a história do cinema “Made in Luxembourg”, pois foi o primeiro realizador luxemburguês com uma película projetada na seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes. Isso aconteceu em 1992, com o filme “Hochzaeitsnuecht”.

O igualmente encenador preparava-se para realizar a nona longa-metragem da sua carreira, com “Visage d’Afrique”, cuja rodagem estava prevista para setembro, na Mauritânia.