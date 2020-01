O ator foi encontrado morto a 11 de janeiro. Tinha 51 anos.

Morreu o ator Stan Kirsch, da série 'Os Imortais'

Stan Kirsch, o ator conhecido pelo papel de Richie Ryan na série dos anos 90, 'Os Imortais' ('Highkander', no original), morreu no passado dia 11 de janeiro, aos 51 anos.

A notícia foi dada esta quarta-feira, 14 de janeiro, pelos meios de comunicação norte-americanos, segundo os quais o ator terá cometido suicídio.

Citando o gabinete de medicina legal de Los Angeles, o site 'Deadline' avança que o ator se enforcou.

O ator, que em 2008, fundou com a mulher, Kristyn Green, um estúdio de representação, em Los Angeles, tornou-se conhecido do grande público pela participação em 'Os Imortais', que foi transmitido entre 1992 e 1998 e teve seis temporadas.

Nascido a 15 de julho de 1968, em Nova Iorque, Kirsh começou a sua carreira de ator na série 'General Hospital'.

Foi na televisão que fez a maior parte do seu percurso. Além dos 'Imortais', foi tendo atuações pontuais noutras séries, destacando-se a sua participação especial em 'Friends', no papel do namorado menor de idade de Monica - a personagem interpretada por Courteney Cox -, que a engana e se faz passar por mais velho.

A homenagem do ator Adrian Paul

Adrian Paul, protagonista da série 'Imortais', dividiu vários episódios com Stan Kirsh, uma vez que as personagens eram praticamente inseparáveis.

Esta quarta-feira, quando foi noticiada a morte do colega, o ator publicou uma fotografia recordando esses tempos, acompanhada de uma mensagem dedicada ao colega e amigo.

"Experienciámos o riso, a dor, aventura, felicidade, descoberta e alegria. As memórias das viagens que partilhámos vão ficar comigo para sempre. Descansa em paz meu irmãozinho. Havia apenas um, tu", escreveu Adrian Paul.

