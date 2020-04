O ator português tinha 46 anos e terá sofrido um enfarte do miocárdio. Com uma carreira na televisão e no cinema, tinha integrado, em 2019, o elenco do filme 'Variações'.

Morreu o ator Filipe Duarte

Morreu o ator Filipe Duarte. O artista português de 46 anos faleceu esta sexta-feira, 17 de abril, na sequência de um enfarte do miocárdio.

A notícia foi avançada pela SIC, canal que transmite atualmente a novela brasileira 'Amor de Mãe', na qual o ator português participou.

Filipe Duarte nasceu a 5 de junho de 1973, em Angola, e estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa.



Além de ter integrado várias telenovelas e se ter tornado conhecido do grande público pela televisão -foi o protagonista da série 'Equador', da TVI -, o ator destacou-se também no cinema, tendo recentemente feito parte do elenco do filme 'Variações', que estreou em 2019 e foi um sucesso nas bilheteiras portuguesas.

O ator no filme 'Variações' Foto: DR

Em 2017, foi nomeado para os Prémios Autores, da SPA, na categoria de Melhor Ator pela participação no filme 'Cinzento e Negro', de 2015, ano em que Filipe Duarte foi distinguido com um Globo de Ouro, na Melhor Ator de Cinema, com o filme 'A Vida Invisível'.



Esses dois filmes valeram-lhe também a distinção de Melhor Ator nos prémios CinEuphoria. Nestes troféus, ganhou o prémio de Melhor Ator Secundário pelo papel no filme 'Variações'.

Filipe Duarte notabilizou-se ainda pelos filmes 'A Costa dos Murmúrios' e 'A Outra Margem' (2007), pelo qual ganhou o prémio de Melhor Ator do Montréal World Film Festival, no Canadá, e um Globo de Ouro, na mesma categoria.

Para além destes projetos contou ainda com algumas participações internacionais como a série espanhola 'El Tiempo Entre Costuras'.

Colegas e figuras públicas reagem com choque à morte repetina do ator

A morte repentina de Filipe Duarte deixou incrédulos muitos colegas de profissão, como Nuno Lopes, que o manifestou nas suas redes sociais.





Também a atriz Ana Rocha e o ator José Carlos Pereira e outros artistas, como César Mourão, manifestaram publicamente a sua tristeza pela morte do ator:

Ana Tomás

