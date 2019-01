O ator participou no filme "Tropa de Elite" e em novelas de sucesso como "A Viagem" ou "O Clone", emitidas em Portugal pela SIC.

Morreu o ator brasileiro Caio Junqueira

A Globo noticiou há instantes, através do portal G1, o falecimento do ator de 46 anos na sequência de um acidente ocorrido no passado dia 16 de janeiro.



O acidente aconteceu no último dia 16, enquanto dirigia sozinho em direção ao centro da cidade carioca. Durante o percurso o veículo despistou-se e foi embater numa árvore e acabou por capotar. Caio Junqueira ficou encarcerado dentro do automóvel, onde perdeu os sentidos. Estava internado no Hospital Miguel Couto, onde viria a falecer na manhã de hoje. O momento do acidente foi captado em vídeo, pelas câmaras de tráfego.





O primeiro trabalho na TV Globo deu-se num episódio da série "Armação ilimitada", de Guel Arraes, ao lado do irmão Jonas. A partir daí, foram várias as séries e novelas onde participou: "Desejo", "A Viagem", "Engraçadinha, seus amores e seus pecados", "Hilda Furacão", "O Clone", "Um Anjo Caiu do Céu", "O Quinto dos Infernos" e "Chiquinha Gonzaga". A grande maioria, emitidas em Portugal pela SIC.



No grande ecrã foram 10 as participações em curtas-metragens e pelo menos 15 longas. No ano de 1996 venceu o prémio de ator revelação do Festival de Gramado pela participação no filme "Buena Sorte", de Tania Lamarca.



O seu personagem mais marcante junto ao público foi o aspirante Neto, oficial recém-formado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na película "Tropa de elite", realizada por José Padilha.





Nos últimos anos, o ator participou em novelas e séries da TV Record e da Fox Brasil. O seu último trabalho foi o personagem Henrique Villa Verde, na série "O Mecanismo", da Netflix.